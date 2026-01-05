CD Castellón | El chico que sirve para todo: Beñat Gerenabarrena

En Lekeitio, un pequeño pueblo pesquero de Vizcaya, nació hace 80 años Andrés Mendieta Ocamica, padre del célebre Gaizka y portero del CD Castellón en el ascenso a Primera de 1972. Décadas después, un joven lequeitiano busca el mismo objetivo con idéntica camiseta. Se llama Beñat Gerenabarrena Zendoia, sirve para todo y ya ha conquistado el corazón de la parroquia albinegra.

El sábado, contra el Huesca, Gere marcó su primer gol en el SkyFi Castalia. Primero lo celebró con la pasión y la rabia que le caracterizan, puro fútbol, y luego se acercó a la cámara de televisión para hacer el gesto de lanzar y recoger la caña. El guiño de Gerenabarrena habla de la raíz. En su familia, como en todas en Lekeitio, existe una enorme tradición pesquera, cazadores de ballenas.

Gere celebra el 4-1 al Huesca con el gesto del pescador, guiño a Lekeitio. / KMY ROS

La pesca, se entiende, es una de las aficiones de Gerenabarrena, que vive esta temporada en la Plana su primera experiencia lejos de casa. El niño Beñat destacó pronto con la pelota en el Aurrerá de la vecina Ondarroa y fue captado por la cantera del Athletic, el sueño de cualquier chaval de la zona. En Lezama escaló por todas las categorías y se consolidó en el filial, con tutores como Patxi Salinas y Carlos Gurpegui. Capitán del B, y ante la alta competencia en la medular del primer equipo, este verano buscó minutos fuera.

La elección del Castellón

Entre múltiples ofertas, Gere eligió la del Castellón. En la Plana pronto lo apadrinó Óscar Gil, otro producto de Lezama. Cuentan en el vestuario que la actitud del joven Beñat, de 22 años, ha sido siempre modélica. Cuando empezó jugando, cuando dejó de hacerlo, cuando le tocó volver, cuando es titular o cuando espera en el banquillo su momento, como ocurrió el sábado contra el Huesca, Gerenabarrena está siempre preparado y dispuesto para lo que sea.

Uno de los veteranos, el también mediocentro Ronaldo Pompeu, le puso un apodo que ha calado: el pequeño Gattuso. Como aquel jugador italiano, Gere suma kilómetros, controla el ego y piensa en el bien colectivo antes que el propio. «El gol es importante para mí y también para ayudar al equipo a sumar», explicó el protagonista tras el 4-1 al Huesca. «Estábamos en un momento difícil del partido (tras la expulsión de Lucas Alcázar) y nos ha venido muy bien».

Gerenabarrena juega a préstamo en el Castellón y en Bilbao no pocas voces ya piden su vuelta. Dice una máxima del fútbol que no conviene enamorarse de un cedido, pero a veces no queda otra. Bien lo sabe la afición albinegra, que pasó de Kochorashvili a Van den Belt y ahora se rinde a los pies de Gerenabarrena, dispuesta a disfrutarlo mientras pueda.