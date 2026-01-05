Conexión Orellut: El CD Castellón sigue imparable y se consolida en la zona noble de la clasificación

El periódico Mediterráneo publica hoy un nuevo episodio de su podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, en el que se analiza la gran goleada del CD Castellón ante la SD Huesca y el excelente momento que atraviesa el conjunto albinegro.

En el programa se desgranan las claves del partido, el impacto del técnico Pablo Hernández en la identidad competitiva del equipo y el notable despliegue físico mostrado en las últimas jornadas. Además, los tertulianos abordan el inicio del mercado de invierno, las posibles necesidades de refuerzo y las perspectivas del club de cara al resto de la temporada.

El episodio también pone el foco en la estabilidad económica del CD Castellón bajo la gestión de Bob Voulgaris, con referencias a futuras inyecciones de capital y al proyecto de una nueva ciudad deportiva. Participan en la tertulia Emilio Álvaro, Raúl Tena, Alberto Aparici y David Jorques, este último con el Big Data del encuentro, en un ambiente de optimismo moderado ante la opción de pelear por el ascenso a Primera División.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.