¡Un año y tres meses sin cortarse el pelo por el Manchester United... y vibra como nunca con el CD Castellón! La historia del reto viral de Frank Llet

Se llama Frank Llet, aunque en redes sociales es conocido como The United Strand. El 5 de octubre de 2024 prometió que no se cortaría el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos seguidos… y el pasado domingo olvidó los males de su United para disfrutar del CD Castellón en el SkyFi Castalia.

Lo que nació como un reto viral, una especie de resignación ante el pésimo nivel que ha mostrado el equipo inglés en las últimas temporadas, se ha convertido en algo que nadie pensaba: un año y tres meses donde ha pasado de tener el pelo corto a una tremenda melena, ya que los Diablos Rojos, un club histórico que hace no tanto ganaba Ligas y Champions, todavía no han logrado encadenar cinco victorias consecutivas. Además, este lunes el técnico el técnico Rubén Amorim ha sido destituido.

Así vibró el SkyFi Castalia

Con 795.000 seguidores en X y 581.000 en Instagram, Frank Llet decidió hacer un vídeoreportaje del Castellón-Huesca y publicarlo en sus redes. El vídeo empieza con humor en los aledaños del estadio albinegro: "Voy a ver a Ronaldo jugar, no Cristiano ni Ronaldo Nazario… el Ronaldo del Castellón". Empieza el partido y comenta el primer gol de Calatrava: "El Castellón jugaba contra el Huesca en el primer partido del año y muy pronto tuvo un penalti quye transformó". Euforia y saltos junto a su amigo, como un albinegro más.

Después, puso en contexto a sus seguidores la gran situación que atraviesa el club: "La pasada temporada acabó 17º en Segunda, y esta temporada es quinto, en zona de promoción, con cinco victorias seguidas", bromea como guiño a su propio reto viral. Al descanso, mostró la tradición del primer partido del año con los peluches tirados al césped.

En la segunda parte, la emoción se intensificó: una expulsión, otro gol, y Frank lo celebró como un auténtico albinegro. Y al final del partido, admitió que disfrutó muchísimo... más que con su equipo.

Tras publicar el vídeo, el Castellón le respondió: "Esperemos que hayas disfrutado del partido", a lo que Frank contestó: "Muchos goles y muy divertido, estoy seguro de que volveré"… acompañado de un emoticono de Ronaldo Pompeu, uno de los. Por un día, cambió el sufrimiento del Manchester United por la alegría del CD Castellón. De momento, van 457 días... y el pelo seguirá creciendo.