El balance del Castellón B en la primera vuelta: Tres entrenadores y de más a menos
El filial, con tres entrenadores, arrancó fuerte, se situó en zona de ‘play-off’ y se desinfló
Acabó la primera vuelta en la Segunda Federación, categoría en la que esta temporada ha debutado el CD Castellón B. Las 17 primeras jornadas se han saldado con diferentes sensaciones porque el equipo que empezó entrenado por Pablo Hernández, después por Carles Salvador y ahora por Óscar López.
El inicio fue inmejorable situándose en los puestos de play-off, pero después llegó la época de vacas flacas y acabó la primera vuelta en puesto de play-out, es decir, que jugaría una eliminatoria a doble partido para no descender a Tercera Federación.
En este tramo el balance es de cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, siendo el segundo equipo más goleador (30) solo superado por el Barcelona Atlètic (35), pero ha encajado 42, con diferencia el que más.
En este sentido, el filial abinegro cuenta con el segundo máximo anotador del grupo 3, el ondense Carlos Segura (11 goles, 3 de penaltis), solo superado por Jaume Tovar (Atlético Baleares), con 13 tantos (2 de penalti).
Un joven equipo en el que han jugado 25 jugadores, cinco juveniles (Adrián Arapio, José Nadal, Jorge Valverde, Daniel Zaeck y Fran Santamaría). Por otro lado, Álex Alcira ha jugado todos los minutos con 1.530 y han participado en los 17 duelos Álex Alcira, Enric Gisbert, Carlos Segura y Guillem Terma. El jugador más veterano es Toni Gabarri (23 años) y el más joven Adrián Arapio (17).
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
- Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
- Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta