CD Castellón | Así es Sergi Ripollés, «el segundo que todos quieren tener»

En las últimas curvas del 2025, Pablo Hernández sufrió un cólico de riñón. La dolencia del entrenador jefe del CD Castellón situó en primera línea a su principal ayudante, Sergi Ripollés, una pieza muy valorada internamente en la estructura de la entidad. «Me lo pone todo muy fácil», dijo Pablo días atrás en sala de prensa.

Sergi Ripollés nació en Castelló hace 30 años. Lo hizo con un carnet de socio orellut bajo el brazo. «Es muy del Castellón», remarcan todas las fuentes consultadas. Una de ellas, Jacint Guimerà, lo conoce desde el colegio. Ambos coincidieron en el Sanchis Yago. «Yo soy unos años mayor y él ya estaba en la cantera del Castellón. Siempre me recuerda que le dejábamos jugar con los mayores», apunta Jacint, que después se convertiría en compañero y mentor de Ripo.

Porque, tras escalar por la cantera albinegra, Sergi Ripollés recaló en el Rafalafena. Allí recibió la influencia de Pepe Zaera y allí jugaba Guimerà, con el que enseguida surgió una complicidad natural dentro y fuera del campo. Los dos habían vestido de albinegros, los dos eran centrocampistas y los dos tenían una manera similar de entender el juego. Una manera que, en el ecosistema del balompié regional, a menudo rompía esquemas.

El Ripo futbolista

«Como jugador, Ripo era muy inteligente, jugaba hacia adelante, sabía perfilarse... elegía siempre la mejor opción y a nivel de vestuario era un líder, sin estridencias y desde un perfil bajo, y ya entonces vi que entrenar era algo que le iba a apetecer», relata Guimerà, que dirigió a Ripo en el Rafalafena y se lo llevó después al Borriol y al Onda, siempre fieles a esa idea de juego de cuidar el balón y ser protagonistas. «Me di cuenta de que él era lo que necesitaba en el campo. Teníamos una visión del fútbol muy parecida y era una pieza clave», explica Jacint.

Ripo, en el Castellón-Borriol del SkyFi Castalia en 2018. / Gabriel Utiel

En el Borriol, con Guimerà en el banquillo y Ripo en el césped, vivieron una experiencia inolvidable: jugar contra el Castellón en Castalia. La colla la Cabota, de los padres de Ripollés, lo recibió con pancartas albinegras. Con ellos empezó Sergi a ir a la grada de niño. «Después del partido me llamó para comentar sensaciones» --indica Jacint- «y estábamos tan emocionados que tardé casi una hora en llegar a casa. Fue el partido de nuestras vidas».

Pancartas enel SkyFi Castalia, en 2018. / Gabriel Utiel

También en el Rafalafena se encontró el juvenil Ripollés con otro centrocampista con futuro en los banquillos: Alejandro Jiménez, Jim. «Ripo era mejor», admite Jim, que después hizo «mucha amistad» con el protagonista de esta pieza. Fue incluso su entrenador durante unas semanas antes de que Sergi se marchara al Borriol con Jacint Guimerà. «Era la clase de mediocentro que lo organiza todo, con buen trato de balón y visión de juego, fino, elegante...», desgrana Jim sobre el Ripo futbolista.

Lectura y adaptación

Los elogios siguen cuando explica al Ripo entrenador. «Es el segundo que todo el mundo quiere tener», resume Jim. «Primero por su capacidad para entender el juego y su lectura de partido, y segundo por su capacidad para adaptarse a todo, a las distintas necesidades de las personas», añade.

En la cantera del Castellón, y tras una lesión que sufrió en el San Pedro que empujó a su retirada temprana como jugador, Ripo, que se graduó en fisioterapia, ejerció en la parcela médica de la Fundació y entrenó varios equipos. En 2023, cuando Jim volvió del primer equipo lo reclutó como ayudante en el Castellón B. Ya habían coincidido una década atrás en un cadete del Rafalafena.

Sergi Ripollés, segundo entrenador del CD Castellón, en el SkyFi Castalia. / CD Castellón

«Ripo dice lo que piensa y sabe cómo decirlo», sentencia Jim, que añade un matiz importante: «Es una persona con un control emocional muy grande y eso en el fútbol no es sencillo, analiza y mantiene la cabeza fría».

Esas cualidades, discretas pero eficientes, le sirvieron para formar parte del staff de Pablo Hernández en el filial y para ascender al primer equipo con Johan Plat, antes de reencontrarse de nuevo con Pablo en el SkyFi Castalia: «No hay que esconderse, soy de aquí, el Castellón es mi club desde siempre. Para mí es un orgullo poder defenderlo cada semana», afirmó el propio Ripo en diciembre, en sala de prensa.