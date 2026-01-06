Cipenga, sin minutos, eliminado de la Copa de África... y podría estar el domingo en el Granada-Castellón

Hasta aquí el camino de Brian Cipenga en La Copa de África, que podría ser de la partida, si Pablo Hernández lo considera, el próximo domingo en el último partido del CD Castellón ante el Granada, donde buscará cerrar este primer envite con una victoria que le consolide todavía más en los puestos de promoción.

Brian Cipenga, se quedó sin participar en el triunfo de Congo frente a Nigeria. / Redacción

El habilidoso extremo no fue de la partida en la derrota de la República Democrática del Congo contra Argelia en el duelo de octavos de final que se ha disputado este lunes ante Argelia. La selección de Cipenga ha plantado cara y ha estado cerca de dar la sorpresa, hasta que un gol de Boulbina en el minuto 119 ha decidido un espectacular partido.

De este modo, Cipenga regresará a Castellón para volver a ponerse a las órdenes de Pablo Hernández. Sin duda, un jugador muy importante port su capacidad para desequilibrar desde el regate en la banda izquierda.