La mejoría del Castellón B en el estreno de Óscar López: Un 4-3-3 escuela Barcelona
El filial albinegro muestra unas sensaciones muy buenas en el estreno del técnico catalán
El nuevo entrenador del Castellón B Óscar López Hernández tiene mucho trabajo en el filial albinegro. Trabajo y esperar que lleguen refuerzos porque es probable que lo que tiene hoy en día a su disposición no le llegue para salvar la categoría en Segunda Federación. En su estreno, ante el Andratx, tuvo posesión del balón, control del partido en determinadas fases, llegada al área rival y también mejor defensa, dejando a los baleares con solo cuatro disparos a portería en los 101 minutos de partido.
A nivel de posesión del esférico, al final fue de 60 a 40 para los castellonenses. Es verdad que durante muchas fases del encuentro el Andratx atacó bastante más (81 ataques peligrosos por 97), pero sin profundidad en los metros finales. El Castellón B lanzó ocho veces a portería (4 tiros fuera y 4 entre los tres palos), por cuatro lanzamientos de su rival (dos entre los tres palos y dos fuera).
El sistema de juego: 4-3-3
Tras este primer encuentro, los de Óscar López deben seguir trabajando en la idea del nuevo técnico, que apuesta por un 4-3-3, el esquema clásico del FC Barcelona, donde ha estado gran parte de su carrera en las categorías inferiores.
A la vuelta de la esquina está el siguiente encuentro que será el domingo a las 17.00 en El Collao ante un Alcoyano. En un escenario complicado y en un ambiente frío, Óscar buscará la primera victoria como técnico del filial.
