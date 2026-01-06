¿Quieres ver el mejor fútbol femenino de España en el SkyFi Castalia? Las entradas de la Supercopa ya están a la venta

Ya están disponibles las entradas para la Supercopa de España Iberdrola 2026 que se disputará en el Estadio SkyFi Castalia. La casa del CD Castellón, con capacidad para más de 15.000 espectadores, ya sabe lo que significa ser sede de competiciones de la RFEF, pues ha albergado, además de la finalísima de Primera Federación, varios partidos de la Selección. El último precedente, el pasado 14 de octubre entre España y Finlandia sub-21 con victoria por 2-1.

La primera semifinal medirá a Real Madrid CF y Club Atlético de Madrid el martes 20 de enero a las 19:00 horas. La segunda, prevista para el miércoles 21 a la misma hora, enfrentará a FC Barcelona y Athletic Club. El sábado 24 de enero, también a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar la gran final en el templo albinegro.

Estos son los precios

En semifinales, los precios son los siguientes: 17 euros en tribuna, 14 en preferencia y 12 en los fondos mientras que en la gran final en tribuna costará 22, en preferencia 17 y en los fondos 14. Las entradas se venderán únicamente online a través de tickets.rfef.es con un máximo de seis localidades por cada compra. De este modo, se espera un grandísimo ambiente en el SkyFi Castalia para disfrutar con las mejores jugadoras del planeta en el fútbol femenino. ¿Habrá algún equipo capaz de destronar al Barcelona, campeón de las últimas cuatro ediciones?.