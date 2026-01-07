Los pequeños accionistas respaldan la gestión de Bob Voulgaris en el CD Castellón

La sede corporativa de Cajamar en la capital de la Plana ha albergado este miércoles la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas del CD Castellón. Como estaba cantado, con más del 98% del capital social en manos del presidente Haralabos Voulgaris, se han aprobado todos los puntos del día. En esta ocasión, y cabe destacarlo, por unanimidad. Todos los pequeños accionistas presentes han respaldado la gestión del club en cada uno de los ámbitos a examen: las cuentas anuales, el presupuesto de la presente temporada, la histórica ampliación de capital de 18 millones de euros... Un éxito añadido para la administración Voulgaris.

El presidente y custodio del club, Bob Voulgaris, se ausentó de la cita. En su lugar, el consejero delegado Alberto González ha representado sus acciones. La mesa la han completado los ya habituales: Willy Fente (director financiero del club), Marta Máñez (secretaria del consejo) y José Vicente Malo (notario). Malo ha anunciado, a la conclusión de la junta, su próxima jubilación, llevándose el aplauso de los presentes.

Alberto González y Marta Máñez. / CD Castellón

En líneas generales, la cita ha subrayado la nueva y feliz realidad del CD Castellón. Los números dicen lo mismo que las sensaciones: el club minimiza pérdidas, se equilibra tras el aterrizaje en Segunda División, se ajusta a las normas financieras de LaLiga y sigue la hoja de ruta del ambicioso proyecto de Voulgaris.

Las cuentas

El Castellón cerró el curso 2024/25, el primero en Segunda División tras el último ascenso, con un déficit de 3,95 millones de euros. Es una cifra mucho menor que los 10,65 millones del ejercicio previo, aun en Primera RFEF.

Esta reducción se explica, principalmente, por dos causas: una es el aumento de ingresos y otra el mayor control del gasto.

El apartado de los derechos televisivos, con más de 5 millones, lidera la tabla de ingresos del club. La siguiente partida es la de los patrocinios: el club dobló el año pasado sus ingresos y supera los 2,4 millones. También dobló prácticamente el ingreso por abonos, alcanzando los 1,9 millones, a los que cabe añadir los 728.000 euros de ingresos por taquilla.

La cifra total de ingresos se completa con otras áreas menores y sumó 11,2 millones, como importe neto.

El presupuesto

En la línea de crecimiento sostenido que abandera el Castellón, para la temporada ahora en curso presupuesta 12 millones de euros de ingresos (5,5 millones por derechos de retransmisión, 3 por comercialización, 2 por abonos...) y 14,3 millones de gastos (el mayor, de la plantilla deportiva, que crece hasta los 7,5 millones de euros).

Estas cifras reflejan el deseo de consolidación del club en la nueva categoría, tras la permanencia de la pasada campaña.

A grandes rasgos, la memoria indica también algunas inversiones estratégicas vinculadas a infraestructuras (como la ciudad deportiva Globeenergy) o el peso del convenio a largo plazo del SkyFi Castalia, con nuevas inversiones, amortizaciones y el pago de un canon al consistorio.

La ampliación de capital

La junta aprobó una histórica ampliación de capital. El club aumentará el capital social con prima de emisión por un importe total de 17.999.999,96 euros. Es decir, una cifra sin precedentes en la historia del club: 18 millones de euros.

La fórmula que empleará el Castellón es la habitual en las últimas ampliaciones de capital de la era Voulgaris. Esta ampliación eleva el capital social de la sociedad, fijado actualmente en 8,1 millones de euros hasta los 12,63, mediante una compensación parcial de crédito. Además, las acciones se emiten con una prima de emisión de 13,46 millones de euros. El importe total a desembolsar, los mentados 17,99 millones de euros.

El aportante será la sociedad de Voulgaris: Corner 4 SARL.

También se aprobó que los accionistas, en parte proporcional, puedan participar en la ampliación. En todo caso, la mayoría accionarial seguirá en manos de Voulgaris, cuya sociedad controla ya más del 98% del accionariado.