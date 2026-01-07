El Castellón ya come en la mesa de los grandes de Segunda: ¿Qué dice la IA sobre las opciones de ascenso?

Hace una temporada, el CD Castellón era un equipo muy bonito de ver. Jugaba de escándalo, a veces un tanto alocado, pero era fue una de las grandes novedades en LaLiga Hypermotion. Comentaristas y aficionados de otros equipos alucinaban literamente cuando veían la propuesta del club que preside Haralabos Voulgaris, en un estilo ofensivo e imprevisible.

Pasado un año, la visión pública ha cambiado: «Cuidado con el Castellón que ahora juega bien, compite mejor y está para luchar por todo». Así lo indican los números de un Castellón que se ha ganado comer en la mesa de los grandes por méritos propios.

Pablo Santiago celebra el 3-0 ante el Huesca. / KMY ROS

La mano de Pablo, clave

Pablo Hernández, como un mago, le dio la vuelta a la tortilla. Equilibró al equipo y le dotó de la confianza que un padre le da a un hijo. Los futbolistas, tras un inicio dubitativo, empezaron a conjugar el verbo ganar y en sus 15 jornadas sería líder en solitario, un dato que refleja la impresionante mejoría. Un proyecto que ha crecido como la espuma y ha pasado por encima de equipos recién descendidos como el Leganés o el Valladolid, entre otros. Actualmente ocupa la cuarta posición con 34 puntos, a tres del ascenso directo (Las Palmas 37 y Racing 38), y tiene un punto más que el Dépor, dos más que el Ceuta y tres que el Cádiz.

Álex Calatrava anotó el 1-0 de penalti / KMY ROS

La IA cree en la promoción

Si por algo se basan las predicciones es por el momento de forma, el nivel de la plantilla y el potencial de sus jugadores. Un dato que llama la atención es que en los últimos partidos el CD Castellón siempre ha sido favorito, incluso en la visita a Cádiz donde perdió 2-0 pero mostró una superioridad sobra su rival. Y también lo será el próximo domingo ante un Granada en puestos de descenso.

De hecho, según la IA del portal de fútbol BeSoccer, el CD Castellón tiene en estos momentos un 14% de opciones de subir directo, pero ojo, un 55 de disputar el playoff de ascenso. Por el contrario, tiene un 34 de quedarse fuera. Un cambio radical respecto al pasado curso cuando subió de Primera RFEF, donde estaba entre los candidatos al descenso. Sin embargo, a base de un gran crecimiento ha roto todas las estadísticas y se ha ganado el derecho a soñar con todo.