Directo | La junta de accionistas del CD Castellón

El CD Castellón celebra hoy, miércoles 7 de enero y en la sede corporativa de Cajamar, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. En la cita, además de examinar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del presente, el club que preside Haralabos Voulgaris aprobará la mayor ampliación de capital de su historia: 18 millones de euros.

Puedes seguir el desarrollo de la cita en el directo de Mediterráneo.