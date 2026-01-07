En Directo
Directo | La junta de accionistas del CD Castellón
El club albinegro celebra este miércoles la junta de accionistas: ingresos, gastos, ampliación de capital, preguntas y respuestas...
El CD Castellón celebra hoy, miércoles 7 de enero y en la sede corporativa de Cajamar, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. En la cita, además de examinar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del presente, el club que preside Haralabos Voulgaris aprobará la mayor ampliación de capital de su historia: 18 millones de euros.
Puedes seguir el desarrollo de la cita en el directo de Mediterráneo.
También se aprobarán las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto del presente ejercicio.
Aquí puede leer los aspectos más relevantes sobre ello.
Buenos días. Bienvenidos al directo de Mediterráneo sobre la junta de accionistas del CD Castellón, que dará comienzo a las 12.00 horas en la sede corporativa de Cajamar en la capital de la Plana.
