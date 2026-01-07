Directo | La junta de accionistas del CD Castellón

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El club albinegro celebra este miércoles la junta de accionistas: ingresos, gastos, ampliación de capital, preguntas y respuestas...

El director financiero Willy Fente, el director general Alberto González y la secretaria del consejo Marta Máñez, en la junta de accionistas de diciembre.

El director financiero Willy Fente, el director general Alberto González y la secretaria del consejo Marta Máñez, en la junta de accionistas de diciembre. / Erik Pradas

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

El CD Castellón celebra hoy, miércoles 7 de enero y en la sede corporativa de Cajamar, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. En la cita, además de examinar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del presente, el club que preside Haralabos Voulgaris aprobará la mayor ampliación de capital de su historia: 18 millones de euros.

Puedes seguir el desarrollo de la cita en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

