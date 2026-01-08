CD Castellón | El consultorio de Alberto: novedades con la ciudad deportiva, ampliación del SkyFi Castalia, cesión de abonos...

El tono de las juntas de accionistas del CD Castellón se ha suavizado en los últimos tiempos. Nada que ver con aquellas citas tensas del mandato postrero de Castellnou o con las convulsas curvas de Tercera División. La gestión y la inversión de Bob Voulgaris gozan de una aceptación amplísima entre la afición albinegra y es algo que se refleja también en los pequeños accionistas.

Además, en los últimos años, el consejero delegado del club, Alberto González, ha instaurado una especie de tradición: una vez terminan los formalismos de la junta, atiende junto al director financiero Willy Fente las preguntas de los accionistas.

La ciudad deportiva

Ayer, en primer lugar, mostró nuevos detalles sobre el proyecto de la ciudad deportiva Globeenergy, en la Coma de Borriol. González explicó que el club orellut ha consultado a 17 equipos de fútbol profesional para cuidar al máximo cada detalle y pulir de la mejor manera posible una instalación fundamental para el progreso de la entidad.

González centró su parlamento en las zonas que ocuparán la primera plantilla y los principales equipos de la estructura (el filial, el Juvenil A y el femenino). Allí se alzará un edificio que contará con todas las facilidades para trabajar (de gimnasio a comedor pasando por salas de fisio, etc.) y con despachos de alta dirección y vinculados al primer equipo. También comentó que el Mini Estadi tendrá su propia zona de vestuarios y oficinas. De hecho, la idea es que todo el club, excepto la atención al abonado, se instale en la Coma.

Los plazos

También habló González de plazos orientativos. El Castellón ya utiliza los campos de la llamada pradera natural y la prioridad ahora mismo es el Mini Estadi, donde jugarán sus partidos los equipos pro de la academia. La idea es que el filial, por ejemplo, ya juegue sus partidos oficiales allí mediada la próxima temporada 2026/27. Entre diciembre del 2026 o enero del 2027 podría inaugurarse, según indicó el consejero delegado del club.

El SkyFi Castalia

Por contra, Alberto González descartó una inminente ampliación del aforo del Estadio SkyFi Castalia. «Tenemos que hacer el balance entre la inversión de Castalia, que con una remodelación integral no creo que vaya a bajar de 35 millones de euros. Eso hay que rentabilizarlo», dijo. «Hasta que no veamos sold outs, hacer una inversión así en Castalia cuando estamos haciendo algo tan grande en la ciudad deportiva no es viable», añadió. Hasta la fecha, según apuntó González, ya se han invertido siete millones de euros en la ciudad deportiva de la Coma.

De izquierda a derecha: Willy Fente, Alberto González, Marta Máñez y José Vicente Malo. / CD Castellón

Además, tras el estreno de la nueva zona VIP en la tribuna baja del SkyFi Castalia, en el antiguo local de las peñas, no se prevé que las futuras actuaciones en la tribuna alta afecten con reubicaciones los abonados de la zona.

Los abonos

Otra preocupación recurrente de los pequeños accionistas es la cesión del abono. Se cambiará el año próximo para que se pueda ceder a un rango menor. Es decir, un abonado adulto podrá prestar el abono a uno infantil, una opción actualmente deshabilitada. Al contrario, en principio, no será posible en el corto plazo.

La tienda

Hubo una pregunta sobre alguna escasez puntual de stock en la tienda. Desde el club, respecto a la temporada pasada, detallaron los plazos de entrega con la anterior marca que dificultaban el margen de maniobra a la hora de realizar pedidos. Ahora, con Erreà como nueva marca, el periodo de reposición es mucho más bajo, pero todavía deben mejorar en previsiones. En ese sentido, en los dos últimos años recopilan datos para saber cómo funciona la demanda con más exactitud.

Cuestiones deportivas

Con el equipo en la zona de promoción, los accionistas también preguntaron sobre lo futbolístico, aunque Alberto González dejó claro que no era su parcela. En cuanto a una posible renovación del extremo Brian Cipenga, el consejero delegado y CEO de Negocio del club comentó que Cipenga ha dado un gran salto como jugador, pero no sabe o puede decir cómo van las negociaciones.

Le preguntaron por el ánimo del custodio Voulgaris y comentó que estaba «animado» y subrayó que «internamente» se nota la «ambición de todos». También destacó la calidad del grupo humano en el vestuario y zanjó cualquier rumor de salida sobre el entrenador Pablo Hernández: «No me preocuparía por lo que suene».

Por otra parte, valoró la celebración de eventos en el SkyFi Castalia como el partido de España sub-21 o la inminente Supercopa femenina, en el marco de mejorar relaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).