CD Castellón | Salva Ruiz y Granada, unidos por el tiempo y el espacio

El 12 de noviembre del 2023, el CD Castellón visitaba el Nuevo Los Cármenes. Entonces, el equipo dirigido por Dick Schreuder volaba en Primera Federación, como demostró aquella tarde no frente al primer equipo del Granada, pero sí frente a su filial, al que despachaba en 17 minutos mágicos del primer tiempo (0-3). Aquel día, un doblete de Jesús de Miguel descorchó la exhibición, a la que Salva Ruiz puso el lazo con el otro tanto.

El domingo, los albinegros regresan al coliseo nazarí para verse las caras con un Granada sorprendentemente metido en zona de descenso (antepenúltimo). Una cita, a las 16.15 horas, a la que el valenciano se apunta, incluso, como presumible titular, por la baja del sancionado Lucas Alcázar.

Además, allí jugó cuatro partidos oficiales en la temporada 2015/2016, debutando en Primera División.

El aviso

«El míster nos ha advertido de que su clasificación es engañosa, de que tiene equipo para estar más arriba», corroboraba Salva Ruiz este jueves, en rueda de prensa. «Será un partido en el que debemos mantener nuestro nivel de exigencia, demostrar nuestra competitividad», subraya el lateral izquierdo.

Salva saluda a los beneficios de ir de tapados: «Estamos viendo que no solo somos capaces de competir con todo el mundo, sino de ser superiores, de imponer nuestro ritmo», lo cual nos llena de confianza para no perder comba». Además, abraza el rutinario mensaje de los «50 puntos que dan la salvación, que ya están cerca». «Y a partir de ahí, a soñar...», desliza.

Los preparativos del Granada-Castellón, el cierre de la primera vuelta / Erik Pradas / Erik Pradas

Fuera de los focos

Lejos del favoritismo de otros grandes equipos (entre ellos, el propio Granada), Salva Ruiz considera que estar fuera de los focos les ha «beneficiado». «Esos equipos [en alusión a Las Palmas, Racing y compañía] se han visto en la obligación de ganar partidos desde el principio, mientras nosotros hemos ido haciendo faena y cogiendo confianza, porque había muchos jugadores nuevos que nos estaban acostumbrados a la mentalidad del proyecto que se está construyendo», profundiza. «Hemos tenido tiempo para demostrar de lo que somos capaces», incide.

El quid de la cuestión

Una mejora sustentada, principalmente, en el área propia. Así lo analiza el 17 de Castellón: «Tenemos más orden, dentro de esas ganas de atacar». «La confianza de los resultados te hace ver las cosas de otra manera, sin cambiar mucho tus intenciones», resume.

Con todo, regresa rápidamente al amparo de la prudencia: «Hace dos años estábamos peleando en Primera Federación, tenemos que saber de donde venimos». Sin embargo, el capitán añade: «El equipo es ambicioso y el vestuario, muy sano, y eso te hace mucho».

Termina contrato

De nuevo en los últimos seis meses de su contrato, Salva Ruiz sostiene que «no hay nada avanzado, ni en un sentido ni en otro: llevo cinco años aquí y vamos con tranquilidad», responde a una cuestión meramente personal.

Cipenga

Además, habla del «paso adelante» de Brian Cipenga. «Es un jugador distinto, por su electricidad y capacidad de desborde», define. «Un jugador que siempre hace falta tener en tu equipo», dice.