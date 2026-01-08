Conexión Orellut: Granada, punto final a una espléndida primera vuelta que enciende la ilusión albinegra

Conexión Orellut pone el foco en el partido de este domingo en Granada, un encuentro que sirve como cierre a una primera vuelta sobresaliente del CD Castellón, marcada por los buenos resultados y el crecimiento del equipo, que ha reavivado la ilusión entre el albinegrismo.

En el programa repasamos las novedades deportivas de cara al duelo ante el conjunto andaluz y analizamos también los detalles de la Junta General del Club y la Ampliación de Capital, dos asuntos que refuerzan la consistencia del proyecto liderado por Bob Voulgaris.

La tertulia cuenta con la participación de José Luis Gual, Emilio Isierte, Luis Pastor, Pedro Pino y Vicente Llácer, que además cierra el episodio con la sección musical de los jueves, Conexión Enola Wave.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.