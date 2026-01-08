¿Cuándo regresa Cipenga? ¿Podrá jugar el Granada-Castellón?

El CD Castellón se ha ejercitado este jueves, 8 de enero del 2026, en la Ciudad Deportiva Globeenergy. El conjunto de Pablo Hernández ya prepara la visita al Granada CF, la de este domingo a las 16.15 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El técnico castellonense ha dirigido una sesión sin grandes novedades. A priori, la única baja, para el cierre de la primera vuelta en LaLiga Hypermotion, es la de Lucas Alcázar, que viene de ser expulsado, por doble amarilla, en la goleada (4-1) a la SD Huesca, que mantiene a los albinegros cómodamente situados en la cuarta plaza y que, salvo un cataclismo en forma de combinación de resultados negativos, llegarán al ecuador de la competición en zona de play-off de ascenso. Todo lo contratio que los nazarís, que además de no haber podido acceder esta semana a los octavos de final de la Copa del Rey (1-3 contra el Rayo Vallecano), son antepenúltimos, dos puntos por debajo de la salvación.

Entrenamiento del Castellón, en la Ciudad Deportiva Globeenergy, preparando la visita al Granada CF. / ERIK PRADAS

¿Con o sin Cipenga?

Se esperaba que el extremo ya hubiese vuelto de Marruecos, esecenario de una Copa de África que ya conoce los emparejamientos de sus cuartos de final. No está la selección de la República Democratica del Congo, cruelmente eliminada el día de Reyes por Argelia (1-0), con un tanto en los últimos compases de la prórroga. Un encuentro que el 16 del Castellón no disputó.

De hecho, solo ha tenido un par de fugaces apariciones en dos de las tres jornadas de la liguilla de su grupo, apenas seis minutos ante Benín (triunfo por 1-0) y un par ante Botsuana (victoria por 3-0). Así, no participó en el empate frente a Senegal y en la derrota determinante frente a Argelia.

Con todo, Cipenga tiene previsto llegar este jueves al aeropuerto de València y desplazarse hasta Castelló, para reintegrarse a los entrenamientos de Pablo Hernández el viernes. Un técnico que deberá evaluar si le incluye en la convocatoria o si retrasa el regreso definitivo de Cipenga para el Castellón-CD Leganés, el viernes 16 de enero, a las 20.30 horas, en el Estadio SkyFi Castalia.