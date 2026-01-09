Altas y bajas | El Granada recupera a una pieza clave para recibir al Castellón

El CD Castellón visita el domingo el feudo del Granada (16.15 horas). Los albinegros viajan este sábado sin Lucas Alcázar. El lateral izquierdo, expulsado durante el triunfo en el SkyFi Castalia contra el Huesca, es la única baja confirmada en el plantel de Pablo Hernández, que recupera al extremo Brian Cipenga, una vez finalizado su periplo en la Copa de África.

En el Granada, por su parte, tienen una buena noticia. El lateral francés Baila Diallo se ha recuperado de las molestias físicas que le impidieron jugar los dos últimos partidos y estará disponible para el choque que jugarán el domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Castellón.

Diallo, que es pieza clave en los planes del técnico José Rojo ‘Pacheta’, presentó problemas musculares tras las vacaciones navideñas y no jugó ni el pasado fin de semana en liga ante el Almería ni el martes en Copa contra el Rayo Vallecano.

Las bajas del Granada

El lateral galo ya ha entrenado con normalidad al mismo ritmo que sus compañeros en los últimos días y estará disponible para el encuentro que su equipo disputará el domingo como local frente al Castellón. Pacheta mantiene para ese duelo las bajas del portero Luca Zidane, que sigue con Argelia en la Copa de África, del medio camerunés Martin Hongla, que está lesionado y ultima su pase al Aris griego, y del lateral Pau Casadesús, también lesionado.

Además, está sancionado por acumulación de amonestaciones el medio Rubén Alcaraz y es duda para el choque contra los de Pablo Hernández el extremo senegalés Suleymane Faye, cuyo traspaso al Sporting de Portugal trata de cerrar en estos días el club rojiblanco y el luso.