CD Castellón | Pablo Hernández habla del Granada, de Cipenga, del mercado y de su futuro: "Estoy muy feliz aquí"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del SkyFi Castalia, donde ha analizado el desplazamiento a Granada y el regreso de Cipenga de la Copa de África, así como los primeros días del mercado.

Estas han sido sus frases.

La vuelta de Cipenga

"La semana ha ido muy bien. En la línea de las anteriores. Cipenga en principio está disponible, queda un entrenamiento y veremos cómo están todos. En principio solo tenemos la baja de Lucas (Alcázar, sancionado)".

El partido contra el Granada

"Espero un partido muy, muy difícil. La tabla no refleja para nada cómo juega, cómo es, el entrenador que tiene. Necesitan ganar, querrán sumar, va a ser un partido muy exigente y vamos a tener que dar nuestra mejor versión".

"El Granada es muy buen equipo. Como he dicho, para nada la clasificación refleja su nivel. Muchos resultados que ha tenido no han sido justos. Tiene mucha calidad, jugadores rápidos y verticales. Nos va a demandar mucha concentración en defensa. Intentaremos jugar nuestras bazas e imponer nuestro estilo".

Próximos partidos contra rivales de la zona baja

"Esta categoría nos ha enseñado que hay mucha igualdad, cualquiera puede ganar a cualquiera. En cuanto bajas un poquito el listón es muy difícil ganar. Seguimos con la misma mentalidad, lo hemos hablado, seguir al máximo, al cien por cien, para sacar resultados. Lo que está en nuestra mano es seguir jugando con la misma intensidad, concentración, personalidad, siendo atrevidos con balón, porque eso es lo que nos acerca a ganar. Si queremos tener opciones tenemos que dar la maxima intensidad".

El mercado de invierno

"De momento no ha habido movimientos. Estamos viendo un poco las situaciones de jugadores que tenemos en la plantilla. Seguro que hay algún movimiento. Hay que tener en cuenta el límite salarial, tema de fichas... primero hay que concretar situaciones de algunos jugadores que pueden salir y luego veremos. Estoy muy contento con todos, como están trabajando, no es algo que me preocupa. Me preocupa primero este partido".

Pensar en el play-off

"En esta Liga se han vivido ejemplos de equipos que terminan la primera vuelta en play-off y luego bajan, o que pelean en la zona baja y luego juegan play-off. Estamos en una posición privilegiada, nos lo hemos ganado, hemos hecho méritos para estar allí y debemos seguir haciéndolos para continuar en esas posiciones de arriba. Todo el mundo se va a jugar algo y cada partido va a ser una guerra, va a ser complicado, pero tengo confianza en que podemos mantener el nivel, siendo prudente siempre. Ojalá consigamos 50 puntos pronto y eso nos permita estar más tranquilos y ver el futuro con más realismo. Hay que ir paso a paso".

Salva Ruiz y Tincho

"Son dos opciones para cubrir la baja de Lucas (en el lateral izquierdo). Salva de central rindió a un altísimo nivel, no me sorprende porque conozco su calidad y experiencia, que también ayuda. Estoy muy contento con él y es una opción como es Tincho".

Rumores sobre su futuro

"Llevo muchos años en el fútbol y sé cómo funciona esto. Siempre salen rumores, pero no les hago mucho caso. Estoy centrado en lo mío, estoy muy feliz aquí en el Castellón, para mí es un orgullo. Eso no va a desviar mis pensamientos ni mis ideas ni lo que tengo que hacer aquí, lo tengo muy claro. El fútbol da muchas vueltas, en el futuro no sé qué pasará, yo estoy muy feliz aquí y ojalá sea por mucho tiempo".