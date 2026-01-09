Cómo conseguir una entrada para el Zaragoza-Castellón: una misión complicada (y cara)

El albinegrismo afronta una temporada con desplazamientos largos. En teoría, el de Zaragoza, por cercanía, entidad del rival y lazos de unión, está siempre llamado a ser uno de los más numerosos, máxime cuando el rendimiento del CD Castellón es tan extraordinario y acompaña un día (domingo) y un horario (seis y media de la tarde).

Sin embargo, el Ibercaja Estadio, la casa modular y provisional de los blanquillos (con un aforo para 20.071 espectadores, por debajo del número de socios, 23.017, aunque no todos con derecho a asiento) hasta el 2027, mientras se construye La Nueva Romareda para el Mundial del 2030, no dispone de un espacio para la afición visitante, con lo que la búsqueda de una localidad se convierte en una misión tan complicada como cara para el aficionado orellut.

Así es

El estadio modular provisional del Zaragoza (primero en España, ha supuesto un desembolso de 5,6 millones de euros), situado en el aparcamiento de la Expo 2008, es una infraestructura que permite ahorrar tiempo y costes al proyecto principal de La Nueva Romareda. El recinto dispone de un graderío formado por cuatro gradas rectas en torno a un terreno de juego de dimensiones homologadas para competiciones nacionales de fútbol profesional (105×68 metros de campo, 120×80 metros totales).

Igual que en la pasada campaña

La pasada campaña, cuando los albinegros visitaron al Zaragoza (26 de octubre del 2024) con una vieja Romareda a medio desmontar (igualmente, sin que el Castellón dispusiera de un paquete de entradas), unos 400 seguidores orelluts celebraron el triunfo (1-2).

Horarios tardíos

En esta ocasión, la dificultad será la misma. LaLiga hizo oficial este jueves, por fin, con poco más de dos semanas de antelación, este horario de la 23ª jornada en Segunda División: 25 de enero, a las 18.30 horas.

Minutos después, la propia entidad del SkyFi Castalia anunciaba públicamente que «no habrá venta de entradas a través de la web del CD Castellón para el encuentro en el Ibercaja Estadio, ya que no cuenta con zona visitante». Un problema al que se enfrentan todos los rivales que desfilan a orillas del Ebro. La única fórmula es probar suerte en las propias taquillas del recinto o las que están disponibles en la web del Zaragoza.

¿Cómo conseguir una entrada?

Para ver ese Zaragoza-Castellón, hay que acudir a la sección de ticketing del club aragonés y estar dispuesto a tirar de tarjeta. Quedan pocas localidades en la zona más barata (23 euros, en sur baja lateral par), disparándose hasta los 52 como la más cara. Por espacio disponible, se recomiendan los sectores 111 o 118 (preferencia alta lateral impar e impar)... a 40 eurazos.

Pincha aquí para conseguir una entrada para el Real Zaragoza-CD Castellón del 25 de enero del 2026, a las 18.30 horas.