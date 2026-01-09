Lo último sobre la Supercopa de España Femenina en el SkyFi Castalia

Apenas unos meses después de que la selección española sub-21 disputase un encuentro oficial en el estadio SkyFi Castalia, el coliseo albinegro se prepara para otra cita de envergadura, bajo el auspicio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): esta vez será la Supercopa de España Iberdrola 2026, en versión femenina.

Con los mismos cuatro equipos que la están disputando esta semana en Arabia Saudí, Castelló albergará la mayor cita del fútbol femenino por clubs del país. Será del 20 al 24 de enero, con las semifinales los días 20 (martes) y 21 (miércoles); y la final, el sábado 24 (todos los encuentros a las 19.00 horas). En esta ocasión, Real Madrid y Atlético abrirán el fuego en Castalia; con el Barcelona-Athletic Club en segundo lugar.

Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, en el SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

El recinto de la avenida Benicàssim acogió este jueves, 8 de enero del 2026,una reunión de organización entre los tres principales organismos involucrados en la celebración del evento: Ayuntamiento de Castellón, CDCastellón y RFEF. Así, acudió la concejala de Deportes, Maica Hurtado, en representación del consistorio; y el consejero delegado de la SAD por el segundo, Alberto González, así como delegados de la federación.

Algunas de las mejores del mundo

Un encuentro en el que trataron cuestiones logísticas y organizativas, para que la cita, a la que acudirán algunas de las futbolistas más importantes del mundo (Alexia Putellas, Patri Guijarro, Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Fiamma Benítez, Daniela Agote...), sea todo un éxito.

Palmarés

Hay que recordar que Castalia toma el testigo del estadio Butarque (Leganés), escenario de las dos últimas ediciones. En 2025, 9.452 aficionados vieron el claro triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid (5-0), en la última final de la Supercopa de España Femenina. Una cifra que se espera batir el día 24.

La idea inicial de la RFEF es llevar este torneo a Estados Unidos, pero la negativa de los blancos llevaron a la federación española a buscar una nueva sede, apareciendo Castelló como la mejor opción.

Desde que consiste en una final a cuatro (la primera bajo este formato fue en la temporada 2019/2020), las azulgranas han conquistados todas menos la del 2021, ganada por el Atlético.

Precios

En cuanto a los precios de las entradas, para las semifinales oscilan entre los 12 y los 17 euros; con la final a 14 (fondos), 17 (preferencia) y 22 euros (tribuna).

Existe una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas de preferencia y goles durante los siguientes periodos de venta:

Un 50% de descuento sobre el importe para las compras hasta el próximo domingo (es decir, hasta el día 11).

sobre el importe para las compras hasta el próximo domingo (es decir, hasta el día 11). Un 25% de reducción sobre el precio de la localidad para las adquisiciones desde el lunes 12 al siguiente domingo (día 18).

Pincha aquí para más información.