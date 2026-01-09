La velocidad y el regate de Cipenga ya están de vuelta en el Castellón: así ha sido recibido por sus compañeros

Acabó la Copa de África para la República del Congo y Brian Cipenga volvió al CD Castellón. La velocidad, el desparpajo y el desborde están de vuelta para un Pablo Hernández que podrá contar con un jugador de suma importancia contra el Granada el próximo domingo (18.30 horas). El propio técnico albinegro reconoció que está disponible para el encuentro en los Cármenes. Alternando titularidades con suplencias, Cipenga es un futbolista diferente porque aporta ese uno contra uno que rompe defensas desde el sector izquierdo.

Al extremo albinegro le costó entrar en el equipo en su primer curso en el Castellón pero este año ha dado un paso al frente y suma cuatro goles y cuatro asistencias en los 931 minutos que ha disputado. En su regreso, fue recibido con un clásico pasillito en el que sus compañeros le dieron la bienvenida, mostrando el gran ambiente que se vive en la capital de la Plana, con el equipo en puestos de play-off a Primera División.