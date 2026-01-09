La velocidad y el regate de Cipenga ya están de vuelta en el Castellón: así ha sido recibido por sus compañeros
El extremo se ha ejercitado este viernes con total normalidad y podrá ser de la partida este domingo contra el Granada
Acabó la Copa de África para la República del Congo y Brian Cipenga volvió al CD Castellón. La velocidad, el desparpajo y el desborde están de vuelta para un Pablo Hernández que podrá contar con un jugador de suma importancia contra el Granada el próximo domingo (18.30 horas). El propio técnico albinegro reconoció que está disponible para el encuentro en los Cármenes. Alternando titularidades con suplencias, Cipenga es un futbolista diferente porque aporta ese uno contra uno que rompe defensas desde el sector izquierdo.
Al extremo albinegro le costó entrar en el equipo en su primer curso en el Castellón pero este año ha dado un paso al frente y suma cuatro goles y cuatro asistencias en los 931 minutos que ha disputado. En su regreso, fue recibido con un clásico pasillito en el que sus compañeros le dieron la bienvenida, mostrando el gran ambiente que se vive en la capital de la Plana, con el equipo en puestos de play-off a Primera División.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
- Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
- Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta
- ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera