Conoce las últimas novedades del Granada-Castellón: la expedición ya está en la ciudad nazarí

El CD Castellón visitará mañana el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes para cerrar la primera vuelta del campeonato ante el Granada CF. La expedición albinegra ha llegado sobre las 18:00 horas de esta tarde en autobús a la ciudad nazarí para poder concentrarse y terminar de preparar a fondo el encuentro de mañana. Sin embargo, antes de poner rumbo, el conjunto 'orellut' ha realizado la última sesión de trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva Globeernergy.

La única ausencia para Pablo Hernández será la del sancionado Lucas Alcázar que fue expulsado el pasado fin de semana frente a la SD Huesca. Además, el técnico deberá tener en cuenta que cuatro de sus futbolistas (Salva Ruiz, Mellot, Alberto y Doué) están apercibidos y, por tanto, de recibir una tarjeta amarilla se perderían el estreno de la segunda vuelta frente al Leganés.

El colegiado, un debutante en Segunda

La RFEF ha anunciado esta tarde los árbitros que dirigiran los encuentros del domingo en Segunda División. El encargado de dirigir el Granada-Castellón será Lluís Bestard Servera, colegiado balear de 31 años que consiguió el ascenso la pasada campaña a la categoría de plata. En la presente campaña ha dirigido diez encuentros en los que hay una gran igualdad: cuatro victorias visitantes, cuatro empates y solamente dos triunfos locales. En el VAR estará Valentín Pizarro Gómez.

Dos ausencias importantes en el Granada

José Rojo Martín, Pacheta, no podrá contar con dos de sus futbolistas más determinates en lo que va de temporada. La primera será la de Rubén Alcaraz, que cumplirá ciclo de amonestaciones al ver en Almería su quinta tarjeta amarilla en lo que va de campeonato. Por otro lado, el técnico tampoco ha dejado fuera de la convocatoria a Souleymane Faye debido a su inminente traspaso al Sporting de Portugal y que dejará al conjunto nazarí sin una de sus estrellas que había anotado dos goles y repartido seis asistencias.