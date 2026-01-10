Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Granada-Castellón: los albinegros quieren seguir soñando

El conjunto 'orellut' buscará este domingo (16:15 horas) su segunda victoria consecutiva para aprovechar los tropiezos de sus rivales

El Granada-Castellón, en directo

El Granada-Castellón, en directo / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón cerrará este próximo domingo a las 16:15 horas frente al Granada la primera vuelta del campeonato con un resultado mucho mayor a lo esperado. Sin embargo, todo se puede mejorar y eso es lo que buscará el conjunto albinegro en el Nuevo Los Cármenes: un triunfo que le pueda acercar a solamente un punto de los puestos de ascenso directo.

Para el encuentro Pablo Hernández dispondrá de todos sus efectivos salvo el sancionado Lucas Alcaraz tras su expulsión ante el Huesca. La mayor novedad podría ser el extremo Brian Cipenga quién también esta a disposición del técnico tras regresar de la Copa de África.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar

