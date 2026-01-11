La crónica: El Castellón B sale vivo de El Collao y con Sergi Torner como el gran héroe (0-0)

Se acabaron las tilas y las manzanillas en los bares de El Collao porque detrás del 0-0 hay un sufrimiento tremendo. El CD Castellón B resistió como un jabato en el campo del Alcoyano. Sufrimiento y suerte. La suerte hay que buscarla y se buscó. Además, mención especial para el portero del filial albinegro que lo paró todo, y no fue poco. De los ocho remates de los locales (solo remates peligrosos), cinco los paró el portero alcorino, héroe de un bravo conjunto albinegro que salió de El Collao vivito y coleando, y con un punto en su casillero.

El arranque del partido invitaba poco al optimismo porque el conjunto alicantino puso cerco en el área de los albinegros y le zarandeó todo lo que quiso y más a base de llegadas. Se le acumulaba el trabajo al joven arquero alcorino Sergi Torner que salvó dos goles prácticamente cantados en los minutos 15 y 17, en especial la gran parada realizada en el segundo lanzamiento a tiro de Javi Solbes.

El extremo Isi Angulo fue uno de los jugadores del filial más peligroso en el ataque. / CD Castellón

El Castellón B empezaba a tener problemas para sacar bien el balón controlado desde atrás. En el minuto 8 Tiko Iniesta, tras sortear al arquero castellonense, lanzó fuera cuando en El Collao se cantaba el gol. Dos minutos después el goleador local Rubén Catalá también consiguió plantarse sólo ante Torner y cruzó el balón en demasía.

Asedio total

Sacó un córner el filial albinegro sin consecuencia en el minuto 12, y después llegaron esas dos acciones de auténtico mérito para el joven portero del CD Castellón B. En el minuto 15 en el tiro de Solbes y en el 17’ con el tiro de Javier Soler. Salió indemne el equipo de Óscar López, y poco a poco se pudo estirar para empezar a llegar al área de un Alcoyano dominador.

Isi Angulo disputo de una falta en las proximidades del área alicantina y su lanzamiento salió a escasos centímetros de la portería de Jagoba Zárraga. En la recta final Sergi Torner también le acertó el remate a Iniesta. La quinta clara ocasión del Alcoyano que quedó desbaratad por la escuadra de la capital de la Plana.

El bravo delantero Miguelón Ferrer presionó a la defensa del Alcoyano. / CD Castellón

Segunda parte

El asedio del Alcoyano no cesó. Puso el punto de mira en la portería de Sergi Torner y el meta castellonense resistió todo lo que pudo. En el arranque del segundo tiempo el portero del filial seguía apareciendo demasiado en el partido. Joan Piera tuvo una buena ocasión respondida por el portero de un Castellón B que también daba algún susto de vez en cuanto. Como el que dio Isi Angulo tras una salida en falso del portero local, pero no hubo acierto (min. 64).

Llegaron los cambios. El filial albinegro mantenía el orden y el concierto. Tiko Iniesta desaprovechó la séptima buena ocasión para los de Alcoy que no hacían más que estrellarse contra el CD Castellón B, pero en especial contra Sergi Torner.

La próxima cita para el CD Castellón B será el próximo sábado contra el Atlètic Lleida en las instalaciones de Gaetà Huguet a partir de las 16.00 horas.

Ficha técnica:

-0- Alcoyano: Jagoba Zárraga; Loren, Solbes, Raúl González, Fran Moreno; De Pedro (Steven, min. 73), Lledó, Javi Soler (Lalo, min. 84), Pablo Carbonell; Rubén Catalá (Joan Piera, min. 56) y Tiko Iniesta.

-0- Castellón B: Sergio Torner; Jorge Domingo (Nico Font, min. 87), Charbel, Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma (Zom a Zom, min. 79), Toni Gabarri, Marcos Montero (Josep Díaz, min. 65); Carlos Segura, Miguelón (Santamaría, min. 79) e Isi Angulo (Dennis Almiñana, min. 65).

Árbitro: Lluis Espallargas Casellas (Barcelona). Amonestó a los locales Solbes, Raúl González y Javi Soler; y al visitante Toni Gabarri.

Campo: El Collao.

Entrada: 1.200 espectadores.