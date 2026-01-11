El uno a uno del empate del Castellón en Granada | Vota al mejor

Matthys

|7| Tres paradas de mérito (a Sola, Arnáiz y Jorge Pascual) que a la postre valieron un punto.

Mellot

|7| Cerró su costado, donde fue superior a Rodelas. Sigue dando un rendimiento superior con gran regularidad.

Alberto

|6| Lideró la salida de balón, con buen criterio. Sufrió en alguna acción de juego directo, pero hizo un buen partido.

Brignani

|6| Repitió titularidad por delante de Sienra. Saltó con valentía a campo contrario. Alguna complicación con balón.

Tincho

|6| De menos a más, cumplió como reemplazo de Alcázar en el lateral, a pesar de que el Granada insistió por ese flanco.

Diego Barri

|6| Otro buen partido en la medular. Encontró a la siguiente línea con facilidad, pese a fallar un par de pases sencillos.

Gerenabarrena

|6| Despliegue habitual en la media, desde donde ayudó en todas las tareas. En la línea general del equipo.

Mabil

|5| No le faltó trabajo en la banda, pero sí precisión y desborde a medida que se acercaba al área del Granada.

Cala

|6| Perdió un par de balones peligrosos, pero fue el más punzante en ataque, autor de los tres lanzamientos entre palos.

Pablo Santiago

|6| Genera por dentro y defiende por fuera. Buen pase interior en la acción del gol anulado. Primera tanda de cambios.

Camara

|6| Alejado del brillo de otras tardes, el VAR le negó, por centímetros, el gol. Jakobsen empeoró su producción luego.

También jugaron

Cipenga | 6 |. Encaró, de vuelta al equipo tras el periplo en la Copa de África.

Jakobsen | 5 |. Muy poco.

Marco Doué | 6 |. Trabajó la media.

De Nipoti | 5 |. Desdibujado. Extrañamente mejor en defensa que en ataque.

Salva Ruiz | - |. El descuento.