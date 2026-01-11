El uno a uno del empate del Castellón en Granada | Vota al mejor
Los albinegros finalizan la primera vuelta en la zona de promoción de ascenso (0-0)
Matthys
|7| Tres paradas de mérito (a Sola, Arnáiz y Jorge Pascual) que a la postre valieron un punto.
Mellot
|7| Cerró su costado, donde fue superior a Rodelas. Sigue dando un rendimiento superior con gran regularidad.
Alberto
|6| Lideró la salida de balón, con buen criterio. Sufrió en alguna acción de juego directo, pero hizo un buen partido.
Brignani
|6| Repitió titularidad por delante de Sienra. Saltó con valentía a campo contrario. Alguna complicación con balón.
Tincho
|6| De menos a más, cumplió como reemplazo de Alcázar en el lateral, a pesar de que el Granada insistió por ese flanco.
Diego Barri
|6| Otro buen partido en la medular. Encontró a la siguiente línea con facilidad, pese a fallar un par de pases sencillos.
Gerenabarrena
|6| Despliegue habitual en la media, desde donde ayudó en todas las tareas. En la línea general del equipo.
Mabil
|5| No le faltó trabajo en la banda, pero sí precisión y desborde a medida que se acercaba al área del Granada.
Cala
|6| Perdió un par de balones peligrosos, pero fue el más punzante en ataque, autor de los tres lanzamientos entre palos.
Pablo Santiago
|6| Genera por dentro y defiende por fuera. Buen pase interior en la acción del gol anulado. Primera tanda de cambios.
Camara
|6| Alejado del brillo de otras tardes, el VAR le negó, por centímetros, el gol. Jakobsen empeoró su producción luego.
También jugaron
Cipenga | 6 |. Encaró, de vuelta al equipo tras el periplo en la Copa de África.
Jakobsen | 5 |. Muy poco.
Marco Doué | 6 |. Trabajó la media.
De Nipoti | 5 |. Desdibujado. Extrañamente mejor en defensa que en ataque.
Salva Ruiz | - |. El descuento.
