Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: "Hoy no hemos estado finos, el empate es justo"

El CD Castellón finalizó la primera vuelta del campeonato con un empate a cero ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes. Pablo Hernández compareció en rueda de prensa para valorar un "empate justo" en un día en el que el equipo "no estaba fino, tomaba malas decisiones y eso nos ha privado de tener más ocasiones".

Las declaraciones al completo del técnico albinegro a continuación.

Valoración del partido

"No hemos entrado muy bien al partido. Los primeros 15/20 minutos hemos sufrido bastante. Sabíamos que ellos iban a salir fuertes, ya dije que la clasificación no reflejaba la calidad del Granada. Hemos sufrido demasiado y no hemos estado cómodos. Con el paso de los minutos nos hemos ido encontrándonos más cómodos y el segundo tramo de la primera parte ha sido nuestro, es verdad que sin generar muchas ocasiones. Hoy ha sido uno de esos días en los que el equipo no estaba fino, tomábamos malas decisiones y eso nos ha privado de tener más ocasiones. Hemos tenido varias transiciones que podíamos haber hecho daño y no hemos conseguido conectar en el último tercio".

"La segunda parte hemos dado un paso adelante. Nos hemos encontrado el gol que ha anulado el VAR por un fuera de juego muy justo que hubiera cambiado el partido. En definitiva, creo que ha sido un empate justo entre dos buenos equipo. Nosotros siempre salimos a ganar, pero después de como se ha dado el partido creo que es justo el empate".

Actuación de Tincho que se ha marchado con molestias

"Ha sido el cansancio. No llevaba muchos minutos acumulados y hoy ha jugado prácticamente los 90 minutos. Teníamos varias opciones ahí y he apostado por él para que nos diera algo más ofensivamente y contento. La primera parte ha sufrido, pero ha ido cogiéndose al ritmo del partido y ha acabado la segunda parte mucho mejor".

¿Qué buscabas con los cambios?

"Buscaba frescura. El partido tenía mucho ritmo y son jugadores muy buenos en eso. Cipenga en el uno contra uno, Doué en sus conducciones y De Nipoti en ese último tercio. Han tenido todos su momento, pero hoy no era nuestro mejor día con el balón y lo hemos acusado a la hora de crear ocasiones. Veremos el partido de nuevo y en qué podemos mejorar. Ahora a descansar que en cuatro días tenemos otro partido".

Nueva portería a cero

"Es trabajo de todo el equipo. Obviamente, Matthys es el protagonista de esas acciones, pero es cosa de todos. Venir aquí contra los jugadores ofensivos que tiene el Granada es muy difícil que no te creen ocasiones. Es verdad que la mayoría de ellas han sido tiros lejanos que no han ido entre los tres palos. Las tres acciones que ha tenido que intervenir (Matthys) ha estado muy bien. Lo viene haciendo muy bien durante toda la temporada, sabemos de su calidad y esperamos que siga estando ahí cuando lo necesitemos".

Situación del Granada

"El fútbol muchas veces es así. Es un equipo que está hecho para otros objetivos y cuando empiezas mal, es difícil cambiar la dinámica. Viendo los jugadores y los partidos no tengo dudas que va a salir de abajo y va a ir hacia arriba. Estoy convencido de que tiene equipo y entrenador para luchar por estar más arriba".