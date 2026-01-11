La previa | Alcoyano-Castellón B, un partido entre dos equipos con rachas opuestas
El filial albinegro suma seis jornadas sin ganar y el equipo alicantino ocho sin perder
El Collao siempre ha sido un campo difícil de asaltar y el CD Castellón B intentará romper su mala racha en este complicado feudo ante un Deportivo Alcoyano que en la primera vuelta resultó arrollado por el filial albinegro en Gaetà Huguet (4-1). Este encuentro enfrentará a dos equipos con rachas opuestas. Mientras los alicantinos acumulan ocho jornadas seguidas sin perder los castellonenses enlazan seis sin conocer el triunfo. El duelo arrancará a las 17.00 horas.
Empieza a ser necesario ganar para el conjunto de la capital de la Plana ahora que tiene los dos pies en puestos de descenso a Tercera Federación. Con una semana más de trabajo a ver si se ve la mano del nuevo entrenador de la joven escuadra albinegra: Óscar López. Mientras llegan los refuerzos, toca trabajar con los futbolistas disponibles que para esta cita serán todos salvo el lesionado Enric Gisbert.
Novedades
El CD Castellón B recupera para esta cita a dos piezas muy importantes. Una es el centrocampista Toni Gabarri, una vez ha cumplido los dos encuentros de sanción, mientras que también está de regreso el delantero segorbino Nico Font, que acumulaba varias jornadas sin poder jugar debido a una lesión. El Alcoyano, por su parte, pierde al exalbinegro Izan Llinares, por sanción.
Tradicionalmente, El Collao no ha sido un campo excesivamente favorable para el filial del CD Castellón. La última visita de los ‘orelluts’ perdieron por la mínima (1-0), el 28 de septiembre de 2003. Y empató (2-2) la campaña 2000/01.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma, Adrián Arapio, Marcos Montero; Carlos Segura, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.
