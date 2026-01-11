La previa | El Castellón quiere cerrar una primera vuelta de ensueño en Nuevo Los Cármenes

Hoy juega el CD Castellón en Granada, la bella y encantadora Granada. «Todas las ciudades tienen su encanto. Granada el suyo y el de todas las demás», decía Antonio Machado. Sin duda alguna, una ciudad para estar un par de semana disfrutando de sus encantos, entre ellos la Alhambra, de la cual Federico García Lorca llegó a decir que «la Alhambra, un templo de la belleza y el arte, donde el tiempo se detiene y el silencio habla». Será a las 16.15 horas una gran y prometedora cita en un gran campo que si no está lleno faltará muy poco. La última jornada de la brillante y esperanzadora primera vuelta.

Los albinegros buscarán cerrar la primera vuelta con un triunfo en Granada. / Juanfran de la Ossa

Y es que de ahora en adelante serán palabras mayores cuando el conjunto castellonense juegue fuera de casa, e incluso en el SkiFy Castalia. Instalado en la zona que permite soñar a todo, con los pies siempre pegados al suelo, se visita a un equipo que podrá pertenecer a una de las capitales más bellas y atractivas, pero que tiene a su equipo en zona de descenso y en plena crisis. Esta semana incluso cayó eliminado en Copa a manos del Rayo. En Nuevos Los Cármenes sólo ha sido capaz dos de los diez partidos jugados (ante Real Sociedad B y Real Zaragoza).

Cuidado con el rival

Además, ya lo dijo el técnico Pablo Hernández el viernes, que la posición en la que está en la tabla el conjunto granadino no refleja para nada, ni el equipo ni el entrenador que tiene, tampoco como juega; muchos de sus resultados fueron injustos. Por eso aseguró que será un partido «muy exigente, porque es un rival muy necesitado de ganar para salir de ahí abajo y nos pondrá las cosas muy complicadas. Tendremos que ofrecer nuestra mejor versión si queremos sacar algo positivo de allí».

El técnico Pablo Hernández ya ha dicho que no se fía lo mínimo de la situación del Granada. / Juanfran de la Ossa

El CD Castellón, a base de encadenar buenos resultados se ha visto instalado arriba, en zona de ‘play-off’ de ascenso y con las dos plazas de ascenso directo a tiro de piedra. Un panorama que pocos imaginaban para la escuadra albinegra a estas alturas de la temporada donde nada es fruto de la casualidad, más bien por todo lo contrario. Por la buena línea mantenida en los últimos meses.

A por todas

La situación es como para que la afición pueda soñar en algo grande esta temporada. Tienen derecho. Dice que soñar en gratis. En este CD Castellón ya son tres o cuatro las campañas en las que se están haciendo bien las cosas, se están poniendo los cimentos para llegar a esta situación de ver al equipo castellonense en esa posición tan destacada en la tabla. El Granada, que era uno de los candidatos para ascender por la vía rápida a Primera, está en puestos de descenso, destituyó a su entrenador y está a 13 puntos del conjunto albinegro.

Pablo Hernández dispondrá de todos sus efectivos salvo el sancionado Lucas Alcaraz. El extremo Brian Cipenga también estará a disposición del técnico una vez de vuelta tras su participación en la Copa de África. Por su parte, José Rojo ‘Pacheta’ recupera al lesionado Diallo y a Sergio Ruiz (descartado), mientras que tendrá las bajas del portero Luca Zidane (Copa de África), los lesionados Martín Hongla y Pau Casadesús, el sancionado Rubén Alcaraz, y es duda Suleymane Faye, cerca de fichar por el Sporting de Portugal.