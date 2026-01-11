La crónica | El VAR amarga al Castellón en Granada (0-0)

Manuel Vázquez Montalbán escribió que los estadios son las catedrales del siglo XX. En el XXI, después de que el fútbol vendiera el alma al videoarbitraje, esas catedrales albergan numerosos ejercicios de fe. Marcas un gol, lo celebras y el Señor Frame dice que es fuera de juego, y te lo tienes que creer. Así ocurrió este domingo en Granada, donde el VAR anuló un tanto de Camara que valía un potosí. Sin más goles, el CD Castellón abrochó un 0-0 que le deja una semana más en la zona noble, cuarto, a tres puntos del liderato.

El empate destiló el aroma de la amargura en clave albinegra, porque la ilusión y la ambición que se alimenta de la grada al palco pasando por el vestuario y viceversa, enseña un hambre voraz. El equipo orellut sigue acumulando méritos para soñar con todo, siempre competitivo con más o menos brillantez, y en cualquier escenario. De hecho, y contando el empate en Granada, el Castellón de Pablo Hernández ha ganado siete de los últimos 10 partidos de Liga. Solo se ha dejado puntos en Burgos (donde el VAR dejó correr un penalti a Cala), en Cádiz (donde el Comité admitió que el VAR no debió intervenir para anular el gol de Alcázar) y hoy.

En el Nuevo Los Cármenes, las imprecisiones motearon el arranque del partido, que avanzó parejo. El Castellón encontró con cierta facilidad la manera de girarse y correr, pero no atinó a la hora de convertir las situaciones ventajosas en verdaderas ocasiones de gol. Así, todo el volumen de producción se marchitó en el casi: el casi buen control, el casi pase clave o la casi conexión final en el área.

Durante el primer tiempo, solo una vez el Castellón exigió de veras al portero del Granada, Ander Astralaga. Ocurrió en el minuto 24: un veloz combinación de ataque mejoró al primer toque con Camara y Mabil, se iluminó por una cobertura tibia de Diallo, forzado por el ímpetu de Cala, que se topó por partida doble con el meta.

El Granada, que había comenzado con más cuajo y que se fue difuminando hasta el descanso, vivió de picotear en las pérdidas de los albinegros. El equipo local volcó la ofensiva por el flanco izquierdo de la zaga visitante, donde Tincho cubrió la ausencia del sancionado Alcázar. Por ahí percutió el extremo Álex Sola, por ahí dobló el lateral Oscar y por ahí se dejó caer Alemañ desde zonas interiores. Por ahí llegó el mayor susto de los orelluts en el primer tiempo: Matthys tiró de reflejos para evitar el 1-0 de Sola, justo mientras el VAR revisaba una mano (natural y rebotada) de Alberto en el área.

La segunda mitad

El segundo acto comenzó con un golazo: Pablo Santiago conectó con Ousmane Camara, que maniobró a la perfección y batió a Astralaga por bajo. Pero como ocurriera en Cádiz, apareció el VAR para volcar estados de ánimo.

Era el minuto 50 y el envite volvió al punto de partida. El Granada se quitó poco a poco el dominio ajeno de encima y se estiró con un par de zarpazos. En el minuto 62, Tincho apareció in extremis para desviar una descarga de Jorge Pascual que era gol cantado, y en el minuto siguiente Matthys sacó una mano complicadísima tras un tiro raso y ajustado de José Arnáiz.

Pablo respondió de inmediato, en el minuto 65, renovando las piernas del ataque con Cipenga y Jakobsen, pero al Castellón le costó retomar el hilo. Tampoco con la segunda tanda de cambios (De Nipoti y Doué) logró imponer su plan, pese a la precipitación del equipo local y el nerviosismo contagioso de la grada, y el duelo se movió por el alambre con más llegadas del Granada. Aun así, Cala lo intentó con una media vuelta en el 87’, pero Matthys había salvado antes un mano a mano con Jorge Pascual, en el 80’, en la oportunidad más clara. El gol estuvo tan caro que aún dolió más la desdicha de Camara.