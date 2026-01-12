La queja de la afición del CD Castellón en Granada: "Es insultante..."
El Fondo 1922 denuncia las condiciones de la grada visitante del Nuevo Los Cármenes
EFE
El CD Castellón cerró la primera vuelta con un empate sin goles en el feudo del Granada. Los de Pablo Hernández, que continúan una semana más en puestos de play-off de ascenso, volvieron a contar con el apoyo de sus aficionados, que una vez más arroparon a los suyos desde la grada. En esta ocasión, eso sí, en condiciones muy mejorables.
Así lo denunció, tras el encuentro, el Fondo 1922. La grada de animación del equipo orellut compartió una publicación en las redes sociales donde mostraban el estado de la grada visitante del Nuevo Los Cármenes, adjuntando el siguiente mensaje: "Inaceptable pagar 25€ por la entrada visitante en Granada y acabar en una grada montada sobre un andamio inseguro. Precios abusivos y condiciones indignas. Es insultante tener que jugarse el físico por ver a tu equipo".
Los albinegros volverán a competir el próximo viernes, recibiendo al Leganés en el SkyFi Castalia. En el encuentro de ayer, el Castellón creció en la primera mitad con el paso de los minutos, dejando en todo momento muy buenas sensaciones.
Álex Calatrava dispuso de la mejor ocasión visitante del primer tiempo ante un acertado Ander Astralaga, mientras que en los locales rozó el gol Álex Sola con un remate de espuela que sacó con acierto el meta belga Romain Matthys.
La polémica
Los orelluts salieron mejor en el segundo tiempo y el guineano Ousmane Camara marcó el 0-1 en el minuto 49, tanto anulado por el VAR por un fuera de juego milimétrico.
El choque se equilibró, con los dos equipos decididos a ganar, y Matthys salvó al Castellón con dos grandes paradas ante José Arnaiz y Jorge Pascual en dos clarísimas ocasiones locales, sin que hubiera más ocasiones claras hasta el final.
