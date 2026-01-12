CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández

El Granada-Castellón reunió en el Nuevo Los Cármenes a 13.762 espectadores. Faltó, quizá, el más importante.

Óscar Agut Fernández era hincha del CD Castellón desde que tenía uso de razón. Un día, conoció a una chica granadina y se enamoró. Se casó con ella, aprobó una oposición y se estableció en Salobreña, en la costa de Granada. Juntos tuvieron dos hijas y juntos avanzaron en la vida. Por amor, Óscar asumió la añoranza de Castalia y aprendió a vivir a distancia la militancia albinegra. Por eso, valoraba especialmente cada vez que podía ver a su equipo en vivo. Esperaba hacerlo en Los Cármenes este domingo. Pero no pudo.

Hace poco más de un mes, a Óscar Agut le detectaron un tumor cancerígeno. Batalló, junto a su familia, en los días más difíciles. Sus allegados cuentan que llegar al Granada-Castellón era una de sus últimas ilusiones. Quizá quería despedirse de esa parte de la vida que llamamos fútbol. Quizá quería sentir por última vez lo que se siente en un estadio, esa emoción. Quizá quería sentir por última vez lo que se siente cuando tu equipo marca un gol. Pero no pudo.

Óscar Agut Fernández falleció el viernes. El sábado lo incineraron y sus cenizas serán depositadas en tres lugares donde fue tremendamente feliz: su Castellón del alma, Salobreña y Talaverilla, el pueblo de sus abuelos donde pasó toda su infancia.

En el funeral, en Granada, posaron sobre el féretro una camiseta albinegra. En su honor, amigos y familiares encendieron una traca y cantaron el himno del CD Castellón. El Pam, pam, orellut sonó para Óscar por última vez, entre lágrimas.

Descanse en paz.