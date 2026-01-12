Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En 'Conexión Orellut' analizamos el empate logrado por el CD Castellón en su visita a Granada, un resultado que permite al conjunto albinegro conservar la cuarta posición al inicio de la segunda vuelta del campeonato. Repasamos las novedades en el once, las sensaciones que deja el partido y el papel que puede jugar el mercado de fichajes invernal en el rendimiento del equipo en los próximos meses.
Con José Luis Gual, Iván Campos, Israel Matamala y Miguel Alayrach.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
