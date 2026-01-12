Conexión Orellut: El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta

En 'Conexión Orellut' analizamos el empate logrado por el CD Castellón en su visita a Granada, un resultado que permite al conjunto albinegro conservar la cuarta posición al inicio de la segunda vuelta del campeonato. Repasamos las novedades en el once, las sensaciones que deja el partido y el papel que puede jugar el mercado de fichajes invernal en el rendimiento del equipo en los próximos meses.

Con José Luis Gual, Iván Campos, Israel Matamala y Miguel Alayrach.

