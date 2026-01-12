Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut: El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta

El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En 'Conexión Orellut' analizamos el empate logrado por el CD Castellón en su visita a Granada, un resultado que permite al conjunto albinegro conservar la cuarta posición al inicio de la segunda vuelta del campeonato. Repasamos las novedades en el once, las sensaciones que deja el partido y el papel que puede jugar el mercado de fichajes invernal en el rendimiento del equipo en los próximos meses.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Iván Campos, Israel Matamala y Miguel Alayrach.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

