La sorprendente estadística de Matthys con el Castellón que dejará boquiabierto a más de uno...
El belga fue el albinegro más destacado en el 0-0 en el Nuevo Los Cármenes que cerró la primera vuelta
El Castellón no ha encajado goles en cinco de las 21 jornadas de la primera vuelta. Curiosamente, solamente ha sucedido una vez en el SkyFi Castalia (1-0 al Las Palmas) y cuatro a domicilio (el 0-1 en Leganés; además de los empates sin goles en Eibar, Burgos y Granada).
Es decir, los albinegros han puesto el cerrojo en cuatro de sus últimos ocho desplazamientos, siempre con Romain Matthys bajo palos (Amir Abedzadeh no lo consiguió en los cuatro primeros compromisos de LaLiga Hypermotion en los que fue alineado, por entonces por Johan Plat).
Así lo ve
«Cuando dejas la portería a cero, es algo bueno para el equipo, la defensa y también pala el portero», manifestaba el belga a la salida del Nuevo Los Cármenes, donde firmó tres intervenciones de mérito para mantener la inercia de los orelluts. «Por supuesto que queremos ganar todos los partidos, pero un punto es un punto», asentía el cancerbero.
Horario ante el Andorra
LaLiga ha dado a conocer la relación de días y horas para la 24ª jornada, cuando el CD Castellón reciba al FC Andorra, el 1 de febrero (domingo), a las 18.30 horas, encuentro ofrecido por LaLiga TV Hypermotion.
