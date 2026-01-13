Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 11 cambios de entrenador de la primera vuelta: de Johan Plat en el Castellón a Jesús Galván en el Mirandés

Casi la mitad de los equipos participantes en el campeonato ha relevado al técnico que inició la temporada

Jesús Galván y Pablo Hernández se saludan antes del Castellón-Mirandés, en el SkyFi Castalia.

Jesús Galván y Pablo Hernández se saludan antes del Castellón-Mirandés, en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

David Oliver

Castellón

Ser entrenador de fútbol en Segunda División no es una profesión de riesgo, pero casi. En lo que va de temporada, justo cuando termina la primera vuelta, casi la mitad de los equipos participantes tienen un técnico distinto al que comenzó la temporada. La reciente salida de Jesús Galván como técnico del Mirandés, que a su vez reemplazó en el cargo a Fran Justo, es el undécimo relevo en los banquillos de LaLiga Hypermotion 2025/26. El primero en caer fue precisamente el entrenador del CD Castellón, Johan Plat.

Castellón, Cultural Leonesa, Sporting, Real Zaragoza, Mirandés (en dos ocasiones), Huesca, Málaga, Andorra, Leganés y Valladolid son los 10 equipos que han impulsado un relevo en el banquillo. El Castellón, de la mano del entrenador Pablo Hernández, es el único de ellos que se encuentra en puestos de play-off de ascenso.

Relevos en los banquillos de Segunda 2025/2026:

Jornada 5: Johan Plat y Pablo Hernández, CD Castellón

Jornada 6: Raúl Llona y José Ángel Ziganda, Cultural Leonesa

Jornada 8: Asier Garitano y Borja Jiménez, Sporting

Jornada 9: Gabi Fernández y Rubén Sellés, Real Zaragoza

Jornada 12: Fran Justo y Jesús Galván, Mirandés

Jornada 13: Sergi Gulló y Jon Pérez 'Bolo', Huesca

Jornada 14: Sergio Pellicer y Juan Funes, Málaga

Jornada 15: Ibai Gómez y Carles Manso, Andorra

Jornada 16: Paco López e Igor Oca, Leganés

Jornada 18: Guillermo Almada y Luis García Tevenet, Valladolid

Jornada 21: Jesús Galván y Antxon Muneta, Mirandés

Los interinos

Además, Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la 10ª jornada ante la Cultural Leonesa, y el propio Antxon Muneta ya lo hizo con el Mirandés de igual modo en la 13ª ante el Sporting.

Johan Plat junto a su homólogo del Valladolid Guillermo Almada.

Johan Plat junto a su homólogo del Valladolid Guillermo Almada. / Erik Pradas

Los 11 cambios de entrenador de la primera vuelta: de Johan Plat en el Castellón a Jesús Galván en el Mirandés

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - CD Leganés en Castalia

Los cinco motivos (goles, en realidad) que convierten al Castellón en el equipo más 'desfaVARecido' de Segunda

Conexión Orellut: El Castellón vuelve de Granada con un empate que le mantiene en la zona alta

La sorprendente estadística de Matthys con el Castellón que dejará boquiabierto a más de uno...

CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández

La queja de la afición del CD Castellón en Granada: "Es insultante..."

El uno a uno del empate del Castellón en Granada | Vota al mejor
