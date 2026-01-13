Los 11 cambios de entrenador de la primera vuelta: de Johan Plat en el Castellón a Jesús Galván en el Mirandés
Casi la mitad de los equipos participantes en el campeonato ha relevado al técnico que inició la temporada
Ser entrenador de fútbol en Segunda División no es una profesión de riesgo, pero casi. En lo que va de temporada, justo cuando termina la primera vuelta, casi la mitad de los equipos participantes tienen un técnico distinto al que comenzó la temporada. La reciente salida de Jesús Galván como técnico del Mirandés, que a su vez reemplazó en el cargo a Fran Justo, es el undécimo relevo en los banquillos de LaLiga Hypermotion 2025/26. El primero en caer fue precisamente el entrenador del CD Castellón, Johan Plat.
Castellón, Cultural Leonesa, Sporting, Real Zaragoza, Mirandés (en dos ocasiones), Huesca, Málaga, Andorra, Leganés y Valladolid son los 10 equipos que han impulsado un relevo en el banquillo. El Castellón, de la mano del entrenador Pablo Hernández, es el único de ellos que se encuentra en puestos de play-off de ascenso.
Relevos en los banquillos de Segunda 2025/2026:
Jornada 5: Johan Plat y Pablo Hernández, CD Castellón
Jornada 6: Raúl Llona y José Ángel Ziganda, Cultural Leonesa
Jornada 8: Asier Garitano y Borja Jiménez, Sporting
Jornada 9: Gabi Fernández y Rubén Sellés, Real Zaragoza
Jornada 12: Fran Justo y Jesús Galván, Mirandés
Jornada 13: Sergi Gulló y Jon Pérez 'Bolo', Huesca
Jornada 14: Sergio Pellicer y Juan Funes, Málaga
Jornada 15: Ibai Gómez y Carles Manso, Andorra
Jornada 16: Paco López e Igor Oca, Leganés
Jornada 18: Guillermo Almada y Luis García Tevenet, Valladolid
Jornada 21: Jesús Galván y Antxon Muneta, Mirandés
Los interinos
Además, Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la 10ª jornada ante la Cultural Leonesa, y el propio Antxon Muneta ya lo hizo con el Mirandés de igual modo en la 13ª ante el Sporting.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
- La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
- Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
- Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta
- La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...