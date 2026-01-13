Los cinco motivos (goles, en realidad) que convierten al Castellón en el equipo más 'desfaVARecido' de Segunda

El CD Castellón encuentra otro motivo, argumentado, para las quejas arbitrales. Acabada la primera vuelta, es el equipo más perjudicado en un aspecto tan medible como incuestionable. El VAR le ha robado hasta tres goles inicialmente concedidos por el árbitro a pie de césped.

No solamente eso, sino que el sistema de videoarbitraje le ha castigado con dos tantos en contra que, en un principio, no habían sido validados. El saldo, negativo, es de cinco, incluyendo el no gol de Ousmane Camara en el Nuevo Los Cármenes.

La lista negra