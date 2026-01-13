Los cinco motivos (goles, en realidad) que convierten al Castellón en el equipo más 'desfaVARecido' de Segunda
El no gol de Camara en Granada, que significaba el 0-1, se une a la 'lista negra' de los orelluts en esta primera vuelta
El CD Castellón encuentra otro motivo, argumentado, para las quejas arbitrales. Acabada la primera vuelta, es el equipo más perjudicado en un aspecto tan medible como incuestionable. El VAR le ha robado hasta tres goles inicialmente concedidos por el árbitro a pie de césped.
No solamente eso, sino que el sistema de videoarbitraje le ha castigado con dos tantos en contra que, en un principio, no habían sido validados. El saldo, negativo, es de cinco, incluyendo el no gol de Ousmane Camara en el Nuevo Los Cármenes.
La lista negra
- Del posible 2-2 en Santander... al 3-1. Primera jornada y primer revés. Salva Ruiz, al principio del segundo tiempo, neutralizaba el 2-0 en El Sardinero. Al principio, el trencilla señaló el saque de centro, pero desde el VAR le indujeron a dar marcha atrás en su decisión inicial y asimilar que Ousmane Camara había sacado provecho de su posición adelantada en el centro de Isra Suero que el capitán embocó a la red, cuando el atacante guineano se aparta de la jugada. El Racing sentenciaba con otra acción polémica, la del penalti (expulsión de Alberto Jiménez) incluida.
- El Zaragoza empata en el SkyFi Castalia. Minuto 85. El Castellón manda con la diana de Brian Cipenga hasta que Dani Gómez cabalga desde la línea de centrales y sortea a Amir Abedzadeh para, con la ayuda del poste, establecer el 1-1. El auxiliar levanta la bandera y Cid Camacho lo anula. No obstante, llamado a capítulo por el VAR, rectifica y, sin consultarlo con el monitor, da un punto a los aragoneses y le quita dos a los orelluts.
- El 4-2 mete a la Real Sociedad B de nuevo en el partido. El 5-4 al filial txuri-urdin es y será recordado por muchas cosas. Seguramente, pocos olvidarán que de nuevo el VAR perjudicó al Castellón ya que, con el 4-1, devolvió la esperanza a los guipuzcoano al permitir que el segundo tanto, el que anotaba Dani Díaz en una posición dudosa. Después, Douglas Aurélio transformaba el claro penalti para el 5-2, preludio de que la postrera reacción del Sanse, que estuvo cerca de arrancar un increíble punto.
- Del 0-1 de Lucas Alcázar en Cádiz al 2-0. El Castellón, en el cierre del 2025, se ponía por delante en el Nuevo Mirandilla. Sin embargo, después de celebrar el tanto del lateral izquierdo madrileño, llegó el mazazo. El ínclito Rubén Ávalos corregía a Gorka Etayo y señalaba una faltita de Camara. Luego, su tocayo del Cádiz, Dawda, amargaba a los orelluts con su doblete.
- La última decepción, en Granada. El domingo, el guineano, incluso, había preparado una dedicatoria especial por el gol... que otra vez no subió al marcador, por posición adelantada del propio 9.
