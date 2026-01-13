Los récords del CD Castellón en una primera vuelta sobresaliente

El empate en Granada abotonó una primera vuelta sobresaliente para el CD Castellón. El equipo de Pablo Hernández ha completado unos meses de récord en la categoría. En lo que va de siglo, y desde que Segunda División tiene 22 equipos, nunca había logrado tantos puntos, tantos goles y tantas victorias en la primera vuelta.

Según los datos de CDCD Stats, los 35 puntos que ha sumado el Castellón en lo que va de Liga suponen el mejor registro en el mentado periodo de tiempo a estudio. El actual equipo ha superado el récord de 33 puntos, que databa de la temporada 2008/09. El tercer mejor registro, por contextualizar el valor del actual periodo con Bob Voulgaris, es el de la campaña pasada. En la 2024/25, el Castellón llevaba 29 unidades.

35 Los 35 puntos son la cifra más alta en Liga de 22 equipos, por encima de los 33 de 2009, el anterior tope. 34 El Castellón de Pablo también destaca en el aspecto realizador. Los 34 goles a favor superan el récord de los 31 del curso pasado.

Victorias y goles

El espíritu ofensivo del proyecto se ha traducido en goles y, en consecuencia, en victorias. Los 34 goles que lleva el Castellón en la primera vuelta superan el anterior tope: los 31 del año pasado. Cerca quedan también los 30 goles de la campaña 2008/09. En ninguna de las otras temporadas en Segunda durante este siglo, los albinegros superaron los 20 tantos.

También ha roto Pablo Hernández los récords de victorias. El actual Castellón lleva 10 triunfos. El anterior registro era de ocho victorias (2008/09 y 2024/25). Especial mérito teniendo en cuenta que el preparador castellonense tomó las riendas en la sexta jornada, cuando el Castellón aún no había ganado un solo partido.

10 Las 10 victorias logradas también pulverizan el anterior récord: ocho. 15 Todo ello, asido al fútbol de ataque coral que caracteriza la era Voulgaris. 15 futbolistas ya han anotado al menos un gol. Otro récord.

Cabe destacar, además, que ningún equipo de Segunda reparte tanto el gol como el CD Castellón. En las primeras 21 jornadas, 15 jugadores han marcado al menos un gol. En este aspecto, hay un antes y un después desde la llegada de Voulgaris, lo que evidencia que el reparto de goles es una consecuencia del estilo de juego del equipo, y de la forma de afrontar las cuestiones de ataque.

Así, en las últimas dos temporadas, 18 jugadores del Castellón marcaron al menos un gol en Liga. En la 2024/25 en Segunda y en la 2023/24 en Primera RFEF. En la anterior, en la primera de Voulgaris, considerada de transición, el número de futbolistas que dejaron firma goleadora se elevó hasta los 15. En los años previos, nunca pasó de 13.