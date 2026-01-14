CD Castellón | El camino correcto de Fabrizio Brignani: "Los primeros meses no fueron nada fáciles"

Fabrizio Brignani ha cumplido esta semana 28 años. La sonrisa del defensa del CD Castellón desprende la felicidad propia de un hombre que afronta un reto complicado y se ve en el camino correcto para superarlo. El proceso de adaptación del zaguero italiano al fútbol español está dando sus frutos, semana a semana, a base de constancia y trabajo. Un fútbol "muy diferente" que Brignani sigue aprendiendo a interpretar, ahora con la confianza del que se sabe capaz, después de unos primeros meses "nada fáciles".

El primer italiano de la historia del CD Castellón ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del SkyFi Castalia, donde el viernes se medirá al Leganés en el partido que abre la segunda vuelta. Brignani ha analizado la cita y los objetivos colectivos, pero sobre todo ha hablado del juego, de su vida en la provincia y de ambiciones compartidas.

Sus primeros meses fuera de Italia

"Son meses muy positivos para mí. Desde el primer día, me gustó todo mucho. Es un club que tiene mucha ambición y esa es una de las cosas más importantes para mí. No siempre he estado en categorías altas en Italia, vengo desde abajo y mi mentalidad es trabajar para intentar ser mejor. Y aquí encontré justo eso: un club que quiere ser mejor. Todas las personas que trabajamos aquí compartimos eso".

¿Es muy diferente el fútbol en España al que habías jugado en Italia antes?

"Mucho, la verdad. Desde fuera no notaba esta diferencia. Los primeros meses no fueron nada fáciles. También en verano tuve una pequeña lesión y no pude entrenar todo lo que me hubiera gustado. En el campo me encontré más espacios, más calidad, más velocidad... En Italia es un juego más táctico y quizá de equipo, puedes confiar más que el compañero va a estar más cerca. Aquí es más abierto, has de hacer bien tu trabajo, es más hombre con hombre. Me encanta este tipo de fútbol. Soy feliz aquí, feliz por saber adaptarme, pero sé que no puedo meterme demasiada prisa. Hay jugadores que fichan y ya están listos. Yo encontré la dificultad futbolística, pero luego todos me han ayudado. Estoy feliz de encontrarme un ambiente así y sigo intentando mejorar".

¿En qué debe mejorar aún?

"Hablamos todos los días de lo que podemos mejorar. Llego de un fútbol donde un defensa defiende y ya está. Tú pasas balón al centro del campo y ya está. Aquí el reto es hacer lo máximo que puedas. Si ganas el duelo, tienes el balón y puedes atacar, debes hacerlo. Los entrenamientos también son mucho de atacar, de encontrar el último pase, driblar... Yo estaba habituado a defender el dribbling, no a hacerlo. Otra diferencia es encontrar el pase interior, romper líneas... Lo mío era jugar fácil y ya está. Lo de aquí me gusta porque puede abrir un nuevo tipo de juego para mí, también ofensivamente, y no solo aportar en el balón parado, y también puedo mejorar técnicamente".

¿Los delanteros le exigen cosas distintas?

"Es una de las cosas que hablo mucho con Ronaldo (Pompeu). Es amigo, estamos mucho tiempo juntos y él también ha jugado en Italia, así que un tema habitual de conversación es las diferencias entre las Ligas. No es fácil de entender. Aquí, teniendo más espacio, los delanteros pueden hacer más cosas y parecen más fuertes. No sé si el nivel es mejor o no, pero es un juego diferente".

Brignani y Alcázar celebran el gol del italiano. / KMY ROS

El fichaje por el CD Castellón

"Fue algo raro, la verdad. No pensaba que podía pasar. También es más facil que fichen a un jugador más joven, pero en el último año lo hice bien y esta oportunidad me gustó mucho. También es una responsabilidad, pero me gusta asumir la responsabilidad siempre. La dificultad inicial sobre el juego, el hecho de no poder dar todo lo que podía dar desde el principio, me pudo pesar un poco mentalmente, pero he aprendido en esta fase de mi carrera que hay que trabajar con tiempo y sin prisa. Si trabajas bien y te comportas bien, con el tiempo todo llega. Tengo mucha confianza ahora. Cada día más".

La vida en Castellón y su cumpleaños

"Ronaldo y Tommaso (De Nipoti) me hicieron una pequeña cena de cumpleaños, no lo esperaba. Aquí somos un equipo muy unido, no hay grupos. Hablo con ellos en italiano, pero no porque haya grupos, hay muy buen ambiente. Me gusta mucho vivir aquí. Vivo en Benicàssim. La ciudad está muy limpia, también Castellón, en Italia las ciudades de mar no lo están tanto (ríe). Me gusta todo lo que estoy viviendo: nuevo idioma, la gente, la afición... Es verdad que empezamos regular y estaban todos positivos. Ahora que estamos mejor noto que están orgullosos. Hay familias en el estadio, el ambiente... Es un tipo de vida, de fútbol y de todo que me gusta mucho. Estoy muy feliz de vivir esta experiencia".

Brignani celebra su gol en Riazor. / MARC GUIDOTTI

La mentalidad para la segunda vuelta en la zona alta

"Estamos ahí, seguimos. El pensamiento es intentar seguir así. También pienso que algo que nos puede dar margen de mejora es construir una mentalidad de primeras posiciones. Tras el empate en Granada, mi primer pensamiento fue 'buen resultado, fuera de casa etc.', pero luego pensé 'si queremos estar arriba, no podemos conformarnos con un empate'. Me gusta este club porque al día siguiente ya hablamos de qué pudimos hacer mejor para ganar. Habitualmente, miro abajo (en la clasificación), pero soy positivo y el objetivo y la mentalidad es para estar arriba".

El partido contra el Leganés

"Sabemos que viene de dos victorias. Ha cambiado, está en un buen momento de forma. Otra cosa que he aprendido que en esta Liga todos los partidos son difíciles. Tenemos que afrontarlo como siempre, con nuestra gente, en casa, proponer juego, jugar hacia adelante y no esperar".

Alberto, compañero en la defensa

"Es un jugador con mucha personalidad. Es una referencia para el equipo. En el campo es uno de los que te da energía. Esto me gusta mucho de él. He aprendido también que aquí es importante elegir antes la jugada, anticipar lo que hagan los rivales... y él es increible en eso. También, a la hora de proponer el juego ofensivo. Es un jugador muy fuerte y que respeta mucho el tipo de juego que hay aquí. Es muy listo, estoy aprendiendo mucho de él, primero viéndolo desde fuera y ahora junto a él en el campo".