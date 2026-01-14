Informe | Las claves del mercado de invierno del CD Castellón, según Voulgaris

El CD Castellón observa, desde la atalaya de los puestos de play-off de ascenso, las primeras curvas del mercado de invierno. La gran primera vuelta realizada le permite asomarse a la ventana de enero con ambición, pero sin urgencias. El presidente del club, Haralabos Voulgaris, desgrana en Mediterráneo las claves que determinarán los movimientos del club en los próximos días.

El límite salarial

Como ha ocurrido en cada ventana de mercado desde que Voulgaris tomara las riendas de la entidad, el Castellón aprovechará este mes para dar otro paso adelante en el crecimiento continuado del nivel del plantel. En este caso, deberá hacerlo con la gestión de varios condicionantes. Uno de ellos, de importancia capital, es el límite salarial.

"Todas las decisiones que tomemos durante este mercado de fichajes estarán guiadas por un único objetivo: darnos la mejor oportunidad posible de terminar lo más arriba posible en la clasificación, respetando plenamente las normas de control financiero de LaLiga", explica Voulgaris. "En este momento, nuestro margen dentro del límite salarial es muy reducido. Eso significa que no podemos inscribir ni incorporar a un nuevo jugador si antes no se producen salidas", añade. "No es una cuestión de preferencia, sino de regulación. Simplemente no tenemos espacio en el límite para hacerlo", remarca.

"El Castellón no se debilitará regalando activos sin una buena razón" Bob Voulgaris — Presidente del CD Castellón

Por todo ello, el Castellón debe medir al detalle cada operación. "Cualquier movimiento potencial, ya sea de entrada o de salida, debe evaluarse con mucho cuidado", asevera Voulgaris.

En este paisaje, algunos futbolistas con poco protagonismo pueden buscar nuevo destino, pero no se marcharán a cualquier precio. "Es normal que clubs de categorías inferiores muestren interés por jugadores que no están teniendo minutos de forma regular en una categoría superior. Eso siempre ha formado parte del fútbol", comenta Bob Voulgaris. "Menos realista es la expectativa de que deban salir gratis simplemente porque buscan más tiempo de juego", tercia.

Sin regalos

En ese sentido, Bob recuerda que el Castellón, en Primera RFEF, pasó por caja para reforzarse en la pelea por el ascenso. "Cuando estábamos en Primera RFEF luchando por ascender, no dudamos en pagar traspasos por jugadores en los que creíamos, como Jesús de Miguel o Adrián Fuentes. Esas inversiones fueron importantes y ayudaron a que el club avanzara", subraya. En consecuencia, "el mismo principio se aplica ahora". "Cualquier posible salida debe ser justa y respetar el valor del jugador y el trabajo del club. El Castellón no se debilitará regalando activos sin una buena razón", sentencia.

Haralabos Voulgaris, presidente del CD Castellón, consulta el teléfono en el banquillo del SkyFi Castalia. / Erik Pradas

"Como en cualquier plantilla bien gestionada hay jugadores que, por diferentes razones, actualmente están teniendo menos minutos", señala el presidente orellut. "Es importante mantener la empatía con las situaciones individuales de los jugadores, pero también tener en cuenta que debo hacer lo que sea mejor para el club", explica. "Ese es mi deber y mi único foco. Si algo tiene sentido para el club y también para el jugador, entonces funciona".

El desarrollo de los jóvenes y posibles cesiones

En la misma línea, el Castellón estudia cómo administrar el potencial de algunos jugadores jóvenes que mantiene en la plantilla. "Parte de construir un club competitivo y sostenible es asegurarse de que los jóvenes sigan desarrollándose compitiendo de manera regular", afirma Voulgaris. "Cuando un jugador no está teniendo los minutos que necesita en esta etapa de desarrollo, a veces tiene sentido explorar opciones que le permitan jugar con mayor continuidad, ya sea aquí o en otro lugar", razona.

Eso sí, indica Voulgaris, "cualquier decisión de este tipo se tomaría con cautela, siempre pensando en el crecimiento del jugador y sin comprometer los objetivos del primer equipo. Son situaciones normales en el marco de una temporada larga y de un proyecto a largo plazo".

Un mercado largo

El Castellón, que se ha consolidado como un destino atractivo, ha aprovechado los últimos meses para estar preparado ante los diferentes escenarios que pueden surgir durante las próximas semanas. "Es un mercado de fichajes que probablemente se desarrollará con el paso del tiempo", comenta Voulgaris. "Llevamos meses preparándonos para diferentes escenarios, con numerosos contactos y conversaciones con clubs de diferentes Ligas", valora. "Eso refleja el trabajo que se está haciendo y el progreso que ha logrado el club. El Castellón es visto cada vez más como un lugar con muy buenos jugadores que merecen atención", destaca. Como ocurriera en verano, nadie saldrá por debajo de su valor.