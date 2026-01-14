Mercado | Las primeras salidas en el CD Castellón, a punto

El mercado invernal del CD Castellón registrará en breve los primeros movimientos. En estos casos, de salida. Las despedidas del defensa Óscar Gil y el delantero Nick Markanich están cerca de oficializarse.

Óscar Gil llegó al CD Castellón el primer año de la era Voulgaris. El polivalente futbolista, que ha funcionado tanto de defensa central como de mediocentro, es uno de los supervivientes del brillante ascenso a Segunda del 2024. En los dos primeros años, en Primera RFEF, sumó 67 partidos oficiales. El curso pasado, ya en la categoría de plata, participó en 20 encuentros y fue renovado en verano, poco después de cumplir 30 años. Sin embargo, esta temporada apenas ha gozado de minutos. Ha jugado tres partidos, uno de ellos de Copa del Rey. En total, cuatro temporadas, un ascenso y 90 partidos oficiales.

Óscar Gil celebra un gol con el Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Con más de 100 partidos en la categoría (repartidos en Bilbao Athletic, Real Oviedo, Amorebieta y Castellón), Óscar Gil es también uno de los jugadores del plantel con más experiencia en la Segunda española. El canterano de Lezama goza del respeto de la organización, es uno de los capitanes en el vestuario y el compromiso del futbolista está fuera de toda duda (en verano priorizó lo futbolístico al renovar, frente a ofertas de mayor calado económico), pero en estos momentos el futbolista busca minutos. Los tendrá, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, en una categoría inferior: en Primera RFEF con el Real Murcia.

El caso de Markanich

También está a punto de oficializarse la salida de Nick Markanich. El delantero estadounidense de 26 años recaló en el pasado mercado invernal en las filas albinegras, después de destacar como goleador en el segundo escalón de su país.

Nick Markanich, con el CD Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

En la pasada temporada, anotó dos goles importantes en la segunda vuelta, ambos en el SkyFi Castalia. Uno para empatar con el Albacete y otro para hacer lo mismo con el Eldense, en el encuentro que aseguró la permanencia en la categoría. Este curso suma 261 minutos sin goles. En total, ha disputado con el Castellón 25 partidos oficiales. En su caso, la salida puede ser a préstamo.

Margen salarial

Estos movimientos permitirán al club albinegro ganar límite salarial para afrontar nuevas incorporaciones. Tal y como explicó recientemente el presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, en este informe de Mediterráneo, la entidad necesitaba concretar algunas salidas para poder inscribir nuevos jugadores. "En ese momento, nuestro margen dentro del límite salarial es muy reducido. Eso significa que no podemos inscribir ni incorporar a un nuevo jugador si antes no se producen salidas", indicaba Voulgaris.

