Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

Oficial | El Castellón confirma el primer traspaso del mercado invernal

Óscar Gil se marcha al Real Murcia

Markanich, el próximo en salir

Óscar Gil, antes de un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva Globeenergy.

Óscar Gil, antes de un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva Globeenergy. / KMY ROS

David Oliver

Castellón

Ya es oficial. El CD Castellón ha anunciado el traspaso de Óscar Gil al Real Murcia.

El navarro Óscar Gil llegó al CD Castellón el primer año de la era Voulgaris y ha sido una pieza importante en el crecimiento del club orellut. El polivalente futbolista, que ha funcionado tanto de defensa central como de mediocentro, es uno de los supervivientes del brillante ascenso a Segunda del 2024.

En los dos primeros años, en Primera RFEF, Óscar Gil sumó 67 partidos oficiales. El curso pasado, ya en la categoría de plata, participó en 20 encuentros y fue renovado en verano, poco después de cumplir 30 años. Sin embargo, esta temporada apenas ha gozado de minutos. Ha jugado tres partidos, uno de ellos de Copa del Rey. En total, cuatro temporadas, un ascenso y 90 partidos oficiales.

Con más de 100 partidos en la categoría (repartidos en Bilbao Athletic, Real Oviedo, Amorebieta y Castellón), Óscar Gil era también uno de los jugadores del plantel con más experiencia en la Segunda española. La falta de minutos ha precipitado una salida. El jugador tendrá esos minutos en el Real Murcia, en Primera RFEF, donde buscará su cuarto ascenso a la Segunda División. El montante del traspaso dependerá de diferentes variables.

Markanich, al caer

La salida de Óscar Gil inaugura los movimientos del Castellón en el mercado de invierno. La segunda será la de Nick Markanich, que volverá a los Estados Unidos. En principio, a préstamo.

Noticias relacionadas y más

Con estos movimientos, el club que preside Bob Voulgaris libera espacio salarial para poder afrontar incorporaciones.

LAS PALABRAS DE PABLO

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha hablado sobre el mercado a mediodía, en la rueda de prensa.

"No hay nada oficial todavía, pero es verdad que se están cerrando ambas salidas. Tanto la de Nick (Markanich) como la de Óscar (Gil). Hasta que no sea oficial por parte del club no puedo decir mucho más, pero lo normal es que se cierre en las próximas horas o días y, si no pasa nada, no estarán disponibles para mañana".

"El club está trabajando en posibles salidas y en estudiar las mejores opciones, pero ahora mismo no es algo que me preocupe. Hoy toda la atención está puesta en el partido de mañana. Es un partido muy importante y tenemos que seguir fuertes en casa. Después del partido contra el Leganés ya pensaremos en el mercado".

"En cuanto a los refuerzos, no tenemos una idea fija de cubrir puesto por puesto. Vamos a analizar las opciones del mercado y decidiremos lo que creemos que puede mejorar al equipo y venir a sumar".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  4. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  5. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  6. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
  7. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  8. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas

Oficial | El Castellón confirma el primer traspaso del mercado invernal

Oficial | El Castellón confirma el primer traspaso del mercado invernal

CD Castellón | Las frases de Pablo Hernández sobre el mercado, la lesión de Douglas y el partido contra el Leganés

Galería | El entrenamiento del CD Castellón en imágenes, con el Leganés entre ceja y ceja

Vídeo | Así prepara el CD Castellón el duelo contra el Leganés en SkyFi Castalia

Nuevo palo para Douglas Aurélio en el Castellón: operado otra vez de la rodilla izquierda por una lesión meniscal

Nuevo palo para Douglas Aurélio en el Castellón: operado otra vez de la rodilla izquierda por una lesión meniscal

Precedentes | Las dos visitas del Leganés al feudo del Castellón

Precedentes | Las dos visitas del Leganés al feudo del Castellón

Mercado | Las primeras salidas en el CD Castellón, a punto

Mercado | Las primeras salidas en el CD Castellón, a punto

CD Castellón | El camino correcto de Fabrizio Brignani: "Los primeros meses no fueron nada fáciles"

CD Castellón | El camino correcto de Fabrizio Brignani: "Los primeros meses no fueron nada fáciles"
Tracking Pixel Contents