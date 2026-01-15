Oficial | El Castellón confirma el primer traspaso del mercado invernal

Ya es oficial. El CD Castellón ha anunciado el traspaso de Óscar Gil al Real Murcia.

El navarro Óscar Gil llegó al CD Castellón el primer año de la era Voulgaris y ha sido una pieza importante en el crecimiento del club orellut. El polivalente futbolista, que ha funcionado tanto de defensa central como de mediocentro, es uno de los supervivientes del brillante ascenso a Segunda del 2024.

En los dos primeros años, en Primera RFEF, Óscar Gil sumó 67 partidos oficiales. El curso pasado, ya en la categoría de plata, participó en 20 encuentros y fue renovado en verano, poco después de cumplir 30 años. Sin embargo, esta temporada apenas ha gozado de minutos. Ha jugado tres partidos, uno de ellos de Copa del Rey. En total, cuatro temporadas, un ascenso y 90 partidos oficiales.

Con más de 100 partidos en la categoría (repartidos en Bilbao Athletic, Real Oviedo, Amorebieta y Castellón), Óscar Gil era también uno de los jugadores del plantel con más experiencia en la Segunda española. La falta de minutos ha precipitado una salida. El jugador tendrá esos minutos en el Real Murcia, en Primera RFEF, donde buscará su cuarto ascenso a la Segunda División. El montante del traspaso dependerá de diferentes variables.

Markanich, al caer

La salida de Óscar Gil inaugura los movimientos del Castellón en el mercado de invierno. La segunda será la de Nick Markanich, que volverá a los Estados Unidos. En principio, a préstamo.

Con estos movimientos, el club que preside Bob Voulgaris libera espacio salarial para poder afrontar incorporaciones.