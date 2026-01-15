Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Castellón-Leganés: Los albinegros, a empezar la segunda vuelta con victoria

El equipo de Pablo Hernández recibe este viernes al conjunto pepinero (20.30 horas) con el objetivo de sumar una victoria que le auparía al coliderato

El Castellón recibe este viernes al CD Leganés, en el SkyFi Castalia.

El Castellón recibe este viernes al CD Leganés, en el SkyFi Castalia. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Está siendo una fantástica temporada del CD Castellón y se respira en el ambiente del SkyFi Castalia. Este viernes, los albinegros volverán a su templo en el duelo ante el Leganés (20.30 horas), el primero de la segunda vuelta. Los de Pablo buscarán una nueva victoria para situarse en lo más alto de la tabla.

Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.

Actualizar

TEMAS

Conexión Orellut: El CD Castellón inicia los primeros movimientos de mercado mientras prepara el estreno de la segunda vuelta ante el CD Leganés

En directo | Castellón-Leganés: Los albinegros, a empezar la segunda vuelta con victoria

Oficial | El Castellón confirma el primer traspaso del mercado invernal

CD Castellón | Las frases de Pablo Hernández sobre el mercado, la lesión de Douglas y el partido contra el Leganés

Galería | El entrenamiento del CD Castellón en imágenes, con el Leganés entre ceja y ceja

Vídeo | Así prepara el CD Castellón el duelo contra el Leganés en SkyFi Castalia

Nuevo palo para Douglas Aurélio en el Castellón: operado otra vez de la rodilla izquierda por una lesión meniscal

Precedentes | Las dos visitas del Leganés al feudo del Castellón

