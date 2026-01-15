En Directo
En directo | Castellón-Leganés: Los albinegros, a empezar la segunda vuelta con victoria
El equipo de Pablo Hernández recibe este viernes al conjunto pepinero (20.30 horas) con el objetivo de sumar una victoria que le auparía al coliderato
Está siendo una fantástica temporada del CD Castellón y se respira en el ambiente del SkyFi Castalia. Este viernes, los albinegros volverán a su templo en el duelo ante el Leganés (20.30 horas), el primero de la segunda vuelta. Los de Pablo buscarán una nueva victoria para situarse en lo más alto de la tabla.
Sigue en Mediterráneo el minuto a minuto.
BUENAS TARDES | Bienvenidos al minuto a minuto del Castellón-Leganés. Los albinegros están firmando una Liga espectacular y quiere seguir con la gran dinámica en su templo, ante su gente, en el primer partido de la segunda vuelta. Se espera un grandísimo ambiente en el SkyFi Castalia.
