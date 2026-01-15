En directo | Castellón-Leganés: Los albinegros, a empezar la segunda vuelta con victoria

Está siendo una fantástica temporada del CD Castellón y se respira en el ambiente del SkyFi Castalia. Este viernes, los albinegros volverán a su templo en el duelo ante el Leganés (20.30 horas), el primero de la segunda vuelta. Los de Pablo buscarán una nueva victoria para situarse en lo más alto de la tabla.

