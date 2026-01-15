Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado | Nuevo fichaje para el Castellón B

Ismael Fadel reforzará la plantilla del filial albinegro en Segunda RFEF

Ismael Fadel procede del Yeclano. / .

Juanfran Roca

Castellón

El CD Castellón ha llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del central Ismael Fadel Pagés, perteneciente a la disciplina del Yeclano, para reforzar al filial albinegro en esta segunda vuelta del campeonato en Segunda Federación.

Formado en la cantera del Real Zaragoza, las temporadas 2023/24 y 2024/25 las jugó en la SD Ejea, el segundo año en Segunda Federación (28 partidos y 1.335 minutos).

En el presente curso el espigado futbolista de 21 años fichó por el Yeclano, del grupo 5 de Segunda Federación, donde ha jugado 17 partidos y acumulado 1.435 minutos. El CD Castellón ha tenido que pelear junto al Almería CF que también quería incorporar al zaragozano para su filial. En los próximos días Ismael Fadel se incorporará a las órdenes de Óscar López, entrenador del filial albinegro.

Más refuerzos

El que también se ha reforzado es el juvenil A de Luis Cubedo, y también con un central: el benicense Óscar Shmelis, procedente de la UD Las Palmas. Ya estuvo en la cantera albinegra la temporada 2013/14, y después pasó por el Roda y Villarreal.

