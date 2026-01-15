Nuevo palo para Douglas Aurélio en el Castellón: operado otra vez de la rodilla izquierda por una lesión meniscal
El extremo brasileño había vuelto en noviembre después de superar una grave lesión de ligamento cruzado y menisco
No está teniendo suerte Douglas Aurelio en el CD Castellón. Más bien todo lo contrario. Una nueva lesión de importancia se entromete en el camino del extremo brasileño, que está sufriendo un auténtico calvario desde que se lesionara del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a finales de febrero de 2025, durante un entrenamiento. Regresó en noviembre y según ha anunciado el club este jueves, fue intervenido quirúrgicamente este miércoles debido a una lesión meniscal, en su pierna izquierda, la misma de la anterior grave lesión, por lo que necesitará un periodo de recuperación y resulta complicado que vuelva a jugar esta temporada.
Gol ante la Real Sociedad B
Volvió el 10 de noviembre contra el Burgos e incluso marcó en su segundo partido de penalti, ante la Real Sociedad B, un gol muy celebrado junto a sus compañeros, conscientes de lo que había sufrido para volver. Su última participación fue ante Las Palmas y desde entonces no había jugado. Hay que destacar que Douglas firmó por el Castellón a finales de enero de 2024, hace dos años, y fue un jugador importante en la segunda vuelta del ascenso junto a Dick Schreuder también tuvo protagonismo en el inicio de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion. Ahora, le toca volver a parar.
