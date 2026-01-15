CD Castellón | Las frases de Pablo Hernández sobre el mercado, la lesión de Douglas y el partido contra el Leganés

El Castellón recibe este viernes al Leganés en el SkyFi Castalia (20.30 horas). El entrenador albinegro, Pablo Hernández, ha hablado en sala de prensa sobre el rival, el mercado de fichajes y la lesión de Douglas Aurélio, entre otros temas.

El inicio de la segunda vuelta, 'una trampa'

"Sí, sin duda. Creo que esta segunda vuelta va a ser mucho más complicada para todos. Los objetivos ya se van definiendo y todos los equipos se juegan algo. Si miras la clasificación, no hay ningún equipo que no se esté jugando nada".

"Además, todos se refuerzan, todos nos conocemos mejor y saben cómo jugamos. Cada partido va a ser una guerra. Nosotros sabemos que, si estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera, pero también que en cuanto bajemos un poco o pensemos que un partido es fácil, va a ser todo lo contrario".

"El ejemplo lo tenemos con el Leganés, que viene de ganar dos partidos tras el cambio de entrenador. Va a ser un partido muy complicado".

Posibles salidas

"No hay nada oficial todavía, pero es verdad que se están cerrando ambas salidas. Tanto la de Nick (Markanich) como la de Óscar (Gil). Hasta que no sea oficial por parte del club no puedo decir mucho más, pero lo normal es que se cierre en las próximas horas o días y, si no pasa nada, no estarán disponibles para mañana".

Trabajar una mentalidad de zona alta

"No es nada nuevo. La mentalidad del club es ir siempre a por los tres puntos. Evidentemente, es imposible ganar todos los partidos. El otro día empatamos en Granada y no fue nuestro mejor partido, pero aun así nos quedamos con la sensación de que podíamos haber ganado: el gol anulado, alguna ocasión clara, estar más precisos con balón… Esa es nuestra mentalidad: intentar ganar siempre, en casa y fuera".

El mercado

"El club está trabajando en posibles salidas y en estudiar las mejores opciones, pero ahora mismo no es algo que me preocupe. Hoy toda la atención está puesta en el partido de mañana. Es un partido muy importante y tenemos que seguir fuertes en casa. Después del partido contra el Leganés ya pensaremos en el mercado".

"En cuanto a los refuerzos, no tenemos una idea fija de cubrir puesto por puesto. Vamos a analizar las opciones del mercado y decidiremos lo que creemos que puede mejorar al equipo y venir a sumar".

El encaje de Cipenga

"Cipenga es un jugador muy desequilibrante, sobre todo jugando abierto en banda. Hemos demostrado que también puede encajar en este sistema. Ha completado una buena semana de entrenamientos tras volver de la Copa de África y es un jugador importante para nosotros. Veremos si inicia mañana o no, pero confiamos en que siga dando el nivel que tenía antes de irse".

"Es una lástima para nosotros y, sobre todo, para él. Es totalmente inmerecido. Después de la lesión de rodilla puso todo de su parte para recuperarse bien. Ha trabajado muchísimo, incluso haciendo horas extra por iniciativa propia, sin que nadie se lo pidiera, para fortalecer la rodilla y volver en buenas condiciones. Pero el fútbol a veces es así. Solo queda apoyarlo, desearle lo mejor y ayudarle en todo lo posible para que se recupere cuanto antes y pueda volver con nosotros".

"No hay un tiempo exacto de baja, pero la idea es que siga con su ficha porque creemos que puede volver a tiempo para ayudar en la parte final del campeonato".

Enfrentamientos directos en la zona alta

"No podemos estar pendientes solo de lo que hagan los demás. Lo importante es nuestro partido de mañana contra el Leganés. Si ganamos, el fin de semana se vive de otra manera, pero si no haces tu trabajo, de nada sirve mirar otros resultados. Mañana, con nuestra gente, tenemos que demostrar por qué estamos ahí".

El Leganés

"Vienen de dos victorias contundentes y han cambiado el sistema. Ahora tratan mejor el balón, juegan mucho por dentro, acumulan gente en esa zona y tienen jugadores de calidad".

"Nos va a exigir mucha concentración defensiva. Nosotros analizamos siempre al rival, pero al final dependerá más de nuestro nivel. Si damos el nivel que venimos dando, estaremos cerca de ganar".

Israel Suero

"Isra ha dado momentos muy buenos esta temporada. Sigue siendo un jugador importante y va a tener sus momentos. Muchas veces depende de cómo esté el partido y de lo que demande. Son decisiones tácticas. Él está bien, con ganas, y seguro que pronto tendrá su momento, quizá mañana o quizá más adelante".