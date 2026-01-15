Precedentes | Las dos visitas del Leganés al feudo del Castellón
Los albinegros recibirán el viernes en el SkyFi Castalia a un rival muy poco habitual (20.30 horas)
El CD Castellón se enfrenta mañana viernes (20.30 horas) en el SkyFi Castalia al CD Leganés, un rival históricamente poco habitual. Será la tercera visita de los pepineros a la capital de la Plana. En las dos anteriores, una victoria para cada equipo.
El precedente más reciente asoma en la temporada 2020/21, en la anterior y breve etapa del Castellón en la categoría de plata. El club orellut subió a Segunda en 2020 y bajó en 2021. Pero en las primeras curvas del campeonato, en la jornada 4, fue capaz de sorprender y ganar al Leganés.
Sin público en las gradas, por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la covid, el equipo entrenado por Óscar Cano superó al Leganés gracias a los goles de Ignasi Miquel en propia puerta y de Zlatanovic (2-0).
El Castellón formó con Whalley, Muguruza, Delgado, Satrústegui, Lapeña, Marc Mateu, Señé, Jorge Fernández, Carles Salvador, Rubén Díez y Jordi Sánchez. Desde el banquillo saltaron al césped Gus Ledes, Fidalgo y Zlatanovic.
La anterior visita del Leganés se remonta a la temporada 1993/94, que también finalizó con descenso de los albinegros. En aquella ocasión, el Leganés ganó en el SkyFi Castalia (0-2).
Al Castellón lo entrenaba Luiche, que eligió el siguiente once: Fernando, Tosic, Javi, Fernández Cuesta, Salva Terra, Adelantado, Fermín, Manu Irún, Herrero, Juan Carlos y Julio. Tuvieron minutos en la segunda parte Arranz y Ricky. Los castellonenses jugaron con 10 desde el minuto 37 por la expulsión de Salva Terra. Este viernes, un nuevo capítulo en la tercera visita del Leganés a Castalia.
