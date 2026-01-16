Alberto González, sobre las opciones de ascenso del CD Castellón: "Hay un plan y se está ejecutando"

Alberto González, director general ejecutivo del CD Castellón, valoró la celebración de la Supercopa de España Femenina en el SkyFi Castalia como un paso más dentro de un proyecto que trasciende al propio club. "Para nosotros es un indicativo de que el proyecto no es solo algo del CD Castellón. Estamos al servicio del fútbol español. Hemos traído a la Sub-21 y ahora traemos la Supercopa Femenina. El fútbol femenino para nosotros no es solo una cuestión social, es algo estratégico. Ojalá algún día podamos estar entre esos cuatro equipos; de momento, lo que podemos ofrecer es nuestra sede. Es maravilloso tener aquí a la Federación, a estos cuatro clubes y al mejor fútbol femenino de España. Queremos que sientan lo que es Castalia y ojalá podamos albergar más partidos de la selección este mismo año".

González subrayó que la llegada de eventos de este nivel confirma la seriedad del proyecto albinegro, alineado con la hoja de ruta marcada desde la llegada de Bob Voulgaris. Esta fue su respuesta cuando fue preguntado por las opciones de ascenso: “Bob ha sido claro casi desde el primer día: hay un plan. Puede que vayamos incluso con un pequeño adelanto sobre ese plan, pero estamos en enero y queda toda una vuelta por delante. Para pensar en un ‘play-off’ habría que repetir los números de esta primera parte de la temporada. Traer eventos como la Supercopa a la ciudad confirma que el proyecto no es el sueño de una noche de verano, sino algo serio. El objetivo es llevar al CD Castellón a la máxima categoría con solvencia, como se está demostrando hasta ahora. Esto no va de tener suerte una temporada, sino de seriedad y trabajo diario”.

Sobre el mercado de invierno, el director general fue prudente y recordó las limitaciones económicas existentes. “Sabéis cómo funciona el mercado en Primera y Segunda. Estamos muy limitados por el límite de coste de plantilla y, para incorporar, primero tendría que salir alguien. Hay diferentes fases en el mercado: hemos reforzado al filial y esperamos que logre mantener la categoría. En cuanto al primer equipo, todavía quedan semanas. No voy a desvelar nada; en materia deportiva casi nunca doy pistas. Habláis con Bob dentro de dos o tres semanas y que él os comente el mercado. Algo haremos”, detalló.

De cara al CD Castellón–Leganés, González transmitió plena confianza en la plantilla.“Hago prácticamente la misma valoración que en agosto: tenemos equipo y confiamos en él. Desde entonces hemos comprobado que hay un grupo humano espectacular. Se decía que no había grandes nombres, pero tenemos un equipazo. Estamos en enero; ya hablaremos en marzo o en mayo. Ahora es pronto para cualquier otra cosa que no sea ir esta tarde a Castalia a animar”.

Por último, puso el foco en el proyecto del fútbol femenino del CD Castellón, que considera una apuesta firme a medio plazo. "El proyecto femenino está varias categorías por debajo del masculino y eso solo requiere trabajo. El año pasado empezamos a profesionalizar esta parcela: ya contamos con una directora de fútbol femenino, se está trabajando desde la base y el primer equipo, quienes lo seguís lo sabéis, va como un disparo con el objetivo claro de subir. Acoger la Supercopa Femenina nos da visibilidad y demuestra que este club apuesta de verdad por el fútbol femenino. No es algo pasajero ni un mensaje para la prensa. Ojalá dentro de dos años estemos muy bien posicionados"