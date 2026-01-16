El Castellón ficha a otro central tras la marcha de Óscar Gil al Real Murcia

Un día después de la marcha, vía traspaso, de Óscar Gil al Real Murcia, el CD Castellón ha anunciado el fichaje de otro central.

Hay que apuntar que el Castellón ha traspasado al defensa central navarro Óscar Gil, que se marcha al Real Murcia de Primera Federación, según informó este jueves el club de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

La de Óscar Gil es la primera salida que se produce en este mercado de invierno tras haber jugado las últimas tres temporadas y media con el conjunto albinegro, del que era uno de los capitanes y donde ha disputado 90 partidos y marcado cuatro goles, uno de ellos en Segunda División.

"Ha llegado el momento de decir adiós, ha sido una etapa espectacular. Estoy orgulloso de haber vivido el club desde dentro. Siempre habrá aquí un orellut más", se despidió Gil, visiblemente emocionado, en unas declaraciones recogidas por el club".

Así reza el comunicado

El CD Castellón y el Yeclano Deportivo han acordado el traspaso del futbolista Ismael Fadel Pagés (Zaragoza, de marzo del 2004). El defensor marroquí, criado en Zaragoza, procede del conjunto murciano, que milita en el grupo IV de la Segunda Federación.

Fadel se formó desde la etapa alevín en el Real Zaragoza, alcanzando la máxima categoría juvenil con el conjunto maño. En su primera aventura amateur marchó cedido a la SD Ejea. Con el conjunto aragonés consiguió el ascenso a Segunda Federación y en la temporada posterior volvió a militar en condición de cedido.

Este verano recaló en el Yeclano Deportivo, donde ha emergido como el líder de la zaga, aunque ha disputado algún partido como centrocampista, disputando 17 partidos.

El CD Castellón incorpora un futbolista joven, con hambre y proyección para apuntalar la defensa. El nuevo futbolista orellut contará con licencia del filial.