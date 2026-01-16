El emotivo acto que prepara el CD Castellón para la previa del partido contra el Leganés

La previa del Castellón-Leganés tendrá un alto voltaje sentimental. Una bonita iniciativa impulsada por el club orellut y LaLiga (42 legados) deparará momentos de gran emoción sobre el césped, donde convivirán los futbolistas albinegros, varios miembros de sus familias y algunos de los socios de más antigüedad, acompañados por sus nietos.

De abuelos a nietos y de padres a hijos, la gran familia albinegra se emocionará justo antes del partido. Está prevista la presencia de Román J. Ferrer Palau (socio número 1 del club), Isidoro del Moral Porcar (número 2), Ramón Reboll Prades (3), José Branchadell Bellés (5), Antonio Selma Peris (7), José A. Fabregat Mialaret (8), Juan Torrent Camany (13), Pablo Baigorri García (14) y Joaquina Albiol Castellano (67, la mujer con el número de abonada más bajo). La mayoría de ellos, además, acompañados por sus nietos y nietas.

Igualmente, participarán en el acto, saliendo al campo con los jugadores del CD Castellón, la madre de Beñat Gerenabarrena (Jasone Zendoia), los padres de Diego Barri (Javier Hernández y Susana Barriuso), la madre de Lucas Alcázar (Isabel Moreno) y el padre de Agustín Sienra (Walter Sienra); además de los padres del entrenador Pablo Hernández (Alfonso Hernández y Carmen Domínguez) y del segundo entrenador, Sergi Ripollés (José Luis Ripollés).

Esta iniciativa trata de mostrar la herencia del fútbol y el legado intergeneracional que existe entre aficionados, algo muy palpable en el SkyFi Castalia. Después de saltar al césped, todos los participantes en la acción inmortalizarán el momento fotografiándose con el once titular y se llevarán, a buen seguro, una gran ovación de la afición albinegra.