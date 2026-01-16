Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: "Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así"

El Castellón sumó su sexta victoria consecutiva en el SkyFi Castalia ante el CD Leganés en un partido en el que el conjunto albinegro desplegó un fútbol vistoso sobre todo en una primera media que "fue de lo mejor de esta temporada" para un Pablo Hernández que se mostró orgulloso del trabajo de sus futbolistas y de la comunión que se está formando en el feudo albinegro. Además, pide a la afición que disfrute de lo que se está consiguiendo "porque hacía mucho tiempo que se vivía una situación así".

Valoración del partido

"Era un partido muy complicado. Los primeros 30 minutos han sido de lo mejor de esta temporada, no solamente por el ataque sino por la presión tras pérdida. Hemos conseguido robar muy rápido, que es la identidad de este equipo y lo hemos hecho casi a la perfección. Cuando hemos bajado un poco por el físico, se ha notado, nos ha costado más, pero solamente han tenido una ocasión que ha salvado Lucas (Alcázar). Hemos defendido muy bien como equipo y luego hemos conseguido anotar dos goles y matar el trabajo. Muy contento por lo que están haciendo los chicos. Hay que ponerlo en valor".

¿Cuál es la clave de este éxito?

La clave es mantener el nivel. Cuando un equipo se encuentra a gusta con balón, sin él todo el mundo corre como animales, están juntos... Eso es lo que nos está dando los resultados. Obviamente queremos ganar, pero creo en una idea, en una manera de hacerlo y se está viendo que nos está dando mucho y estar donde estamos.

La comunión con Castalia

No es un secreto lo que es para nosotros la afición. Están todo el partido animando. Solo podemos agradecerles el apoyo. Somos privilegiados en ese aspecto, por apoyarnos de la manera en la que lo hace. Esto va de conseguir estas cosas juntos. Se merecen estos resultados.

Diego Barri, con el esférico en el Castellón-Leganés / Gabriel Utiel

Las dos acciones polémicas: el gol anulado a Calatrava y el penalti anotado por Suero

Es una acción que es el típico penalti que si te lo pitan te lo tienes que tragar. Entiendo que el equipo que lo que recibe están convencidos que no es penalti. Es un penalti que en otras ocasiones no se pitan. Pero también hay un gol anulado, que no entiendo porque lo ha anulado. No sé como han tirado la línea. Ahora se ve que con el brazo se puede meter gol. Que nos expliquen un poco como va, porque lo he visto 20 veces y no sé porque lo han anulado. Una por otra. Nosotros nos hemos ganado los tres puntos durante los 90’ con trabajo.

Muy buen partido de Gere

Gere está rindiendo a un muy buen nivel y Diego Barri también. Les está tocando participar en ese doble pivote. Hay más jugadores. Ronaldo empezó el último partido y Doué también lo ha hecho en varias ocasiones. Tendrán sus momentos. Ahora mismo Barri y Gere están rindiendo a un gran nivel.

Alberto Jiménez ha recibido la quinta amarilla

Alberto ha visto la quinta amarilla, no estará en Zaragoza. Es un jugador que da mucho al equipo, pero tengo claro que si queremos seguir peleando vamos a necesitar a todos y seguro que esos compañeros están ansiosos. Estoy muy tranquilo en ese aspecto.

Awer Mabil, después de anotar el primer tanto del partido / Gabriel Utiel

¿El discurso sigue siendo partido a partido?

Hay que seguir con los pies en el suelo. Si pierdes tres partidos seguidos en esta liga, ves las cosas diferentes. Pero vamos a disfrutar del camino, es un camino muy largo y estamos por el ecuador. Hay que valorarlo, es bonito verte ahí arriba en la clasificación. A la gente le pido que disfrute de esto porque hacía mucho tiempo que se vivía una situación así.

Van a liberar dos fichas ¿Espera llegadas en el mercado de invierno?

El club está trabajando en opciones. Es algo que no es urgente, no va de un día para el otro. Hay que valorarlo bien, si hay alguien que venga dispuesto a morir por esta idea.