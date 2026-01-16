Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa | El Castellón B quiere cantar la primera victoria de la era Óscar López

El filial recibe al renovado Atlètic Lleida sin el goleador Carlos Segura sancionado (16.00 horas)

Juanfran Roca

Castellón

A ver si a la tercera va la vencida en el CD Castellón B. Será el tercer partido del filial con Óscar López en el banquillo y se confía en sumar la primera victoria de la era del nuevo inquilino del banquillo castellonense. Enfrente estará un Atlètic Lleida (16.00 horas) que nada tendrá que ver al equipo contra el que se enfrentó la escuadra de la capital de la Plana en la primera vuelta en el Camp d’Esports y venció por un claro 1-4. Este partido arrancará a las 16.00 horas en las instalaciones del Gaetà Huguet.

El técnico Óscar López está trabajando contrarreloj para que quede clara su impronta en el equipo albinegro, al que se ha unido el primer refuerzo: el central Ismael Fadel (Yeclano). El técnico se estrenó frente al Andratx y empató (0-0), mereciendo quizá algo más, y el pasado domingo ante el Alcoyano en El Collao se empató (0-0) y de milagro. Por primera vez esta temporada se consiguió dejar la portería a cero, que es importante en esta categoría.

El Atlètic Lleida será otro rival distinto. Ha realizado cinco fichajes en los últimos días. El último en llegar ha sido el centrocampista Antonio Cotán, que llega del Vihren Sandanski de la Segunda división de Bulgaria. Antes llegaron Carlos Cobo, Marc Vargas, Borja López e Igor Irazu. Las llegadas han provocado cuatro salidas: las confirmadas de Achraf Boumenjal y Pablo Bolado, además de Nico Magno y Gio Navarro, todavía no anunciadas.

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma, Toni Gabarri, Marcos Montero; Dennis Almiñana, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.

