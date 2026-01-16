La previa | El Castellón recibe al Leganés con la ilusión de dormir en el coliderato

El CD Castellón quiere marcharse esta noche a la cama soñando con lo máximo. Los albinegros arrancan la jornada 22 recibiendo al CD Leganés en el SkyFi Castalia. En caso de triunfo, dormirán colíderes, igualados a puntos con el Racing de Santander y Las Palmas.

La ilusión es superlativa, aunque todo el mundo es consciente de que no será fácil prolongar la estupenda dinámica. El equipo de Pablo Hernández suma cinco victorias en los últimos cinco partidos disputados en casa (Huesca, Mirandés, Las Palmas, Real Sociedad B y Málaga). Lo ha logrado con ambición y sobre todo con capacidad para adaptarse a los diferentes escenarios. Está por ver cuál propicia hoy el Leganés, un equipo al alza y construido para el ascenso.

En Leganés precisamente logró Pablo Hernández una de sus primeras victorias al mando (0-1, Cipenga). Poco tendrá que ver el conjunto que ahora dirige Igor Oca con aquel equipo de Paco López. El Leganés se ordena a través de la pelota y la pugna por ella puede ser una de las claves del encuentro.

Esa mejoría en el juego se ha traducido en goles y victorias para los pepineros. Si en las primeras 19 jornadas anotó menos de un gol por partido, en las dos últimas ha sumado seis dianas tras imponerse por 1-3 al Albacete y 3-0 al Valladolid. Está destacando el delantero Álex Millán, con dos tantos en las dos últimas jornadas y referencia atacante. Máxime tras la salida de Miguel de la Fuente, que jugará cedido en el Almería y deja a Millán y Diego García, a falta de algún posible refuerzo, como los únicos de delanteros puros de la plantilla.

Duk, la duda

Otro de los mejores argumentos ofensivos del Leganés es la única incógnita en el once de Oca. Se trata del extremo caboverdiano Duk, que ya se perdió la última jornada por problemas físicos.

En el caso del Castellón, Pablo Hernández recupera a Lucas Alcázar, ausente en el lateral izquierdo en Granada por sanción. El técnico albinegro deberá gestionar los primeros movimientos del mercado invernal (con las salidas de Óscar Gil y Nick Markanich y esperando llegadas). Tampoco podrá contar con el brasileño Douglas Aurélio, que ha vuelto a pasar por el quirófano con una lesión en el menisco.

Con todo, se espera continuidad respecto a las últimas semanas, siempre con los matices que introduce Pablo para que el plan de partido transcurra por donde más le interese a los suyos. Por ahí puede haber cambios en la medular, buscando más creatividad, e incluso Cipenga puede volver al once tras su primera semana completa de entrenamientos después de regresar de la Copa de África.

Previa especial

En la previa, además, habrá una emotividad especial: los jugadores del Castellón saltarán al campo acompañados por sus padres, en algunos casos, y por los socios más antiguos del club, en otros.